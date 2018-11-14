陸片配額出爐 《影》遞補進影廳

2018年11月14日 12:27 中時 李承陽

大陸電影在台上映配額14日在文化部進行抽籤，今年共有71部陸片報名，數量比去年多了9部，仍只抽出10部，抽中配額的電影有《給19歲的我自己》、《解碼遊戲》、《神探蒲松齡》、《情聖2》、《唐人街探案2》、《南方車站的聚會》、《降魔傳》、《吹哨人》、《阿拉姜色》、《平靜冬日》。

而張藝謀執導、鄧超孫儷主演的《影》去年有申請抽籤，但排在第11順位，本無緣上映，直到近日文化部才發公文知會，因先前有電影放棄名額，已順利遞補上，計畫將於12月21日上映，放棄配額的電影是由王柏傑、李程彬、顏卓靈主演、已在金馬奇幻影展放映過的《鏡相人》。

今年入圍金馬獎的電影包括胡波遺作《大象席地而坐》、畢贛執導的《地球最後的夜晚》、萬瑪才旦執導的《撞死了一隻羊》、賈樟柯執導的《江湖兒女》以及周迅主演的《你好，之華》，均無法在台上映，只能力拼獲得金馬獎最佳劇情長片跟最佳導演，才有機會在台上映，不然就是得等一年一度的兩岸影展短期放映。

較可惜的是去年入圍金馬的《妖貓傳》，連續兩年抽籤均未果，另外還有《捉妖記2 》 、《狄仁傑之四大天王》等片，早已在大陸上映多時，台灣卻遲等不到放映資格。

而郭富城主演的《破．局》、王大陸主演的《鮫珠傳》抽中第11、12順位，仍有機會遞補上映，其他像是舒淇跟黃渤主演的《一齣好戲》、王力宏跟黃曉明演出的《無問西東》、蘇有朋執導、林心如演出的《嫌疑人X的現身》、宋芸樺演出的《西虹市首富》皆無緣在台上映。

(中時 )