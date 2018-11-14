公開力挺韓國瑜 女星高喊「這些話」惹驚呼：反助選

劉樂妍發長文力挺韓國瑜，被譏根本反助選。(取材自韓國瑜臉書、劉樂妍臉書)

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中時電子報

九合一大選在即，高雄市長選戰打得尤其激烈，而國民黨候選人韓國瑜在此次選舉中不但發光發熱，還得許多名人支持，日前知名音樂人劉家昌、鄭進一為他量身打造新曲，資深藝人黃安昨也在微博宣告力挺他，起誓若韓國瑜當選要剪去10年長髮慶祝，今天「女版黃安」劉樂妍也跳出來表態，在臉書以簡體字發長文挺韓，直呼在韓國瑜的造勢場子上聽到〈梅花〉、〈中華民國頌〉等歌曲相當感動。

劉樂妍表示過去沒什麼政治敏感度，接選舉秀互不挑剔，唯一被要求的就是曲目中一定要有閩南語歌，所以她就配合自己的喜好，唱1、2首台語歌，然後拿〈傷不起〉、〈小蘋果〉等歌來搭配，「我特別喜歡大陸歌，我連〈求佛〉都在唱」，而這樣的選舉也沒被阻止過，就這樣唱了2百場以上。

然韓國瑜的造勢大會卻讓見慣選舉秀的劉樂妍印象深刻，因為這種選舉秀，大多會唱〈愛拼才會贏〉、〈台灣好〉等台語熱血歌曲，「唱『梅花』、『夜襲』、『中華民國頌』。真的是聞所未聞，從來沒聽過！」，這讓劉樂妍大呼有趣又新鮮，甚至看到高興得熱淚盈眶，直呼：「台灣人民終於醒過來了！這些唱著梅花歡迎韓國瑜上台的台灣人是我的同胞！」。

劉樂妍力挺韓國瑜，藉機高喊：「中華民國就是曾經的中國，所以中華民國人就是中國人，梅花，才會越冷越開花」，要韓國瑜加油，有不少「韓流」支持者留言表示與她同感，還要她回台發揮號召力，「最好找黃安一起，雙劍合璧」，但劉樂妍的po文被轉到ptt八卦版，被酸根本反助選，「黃安和劉樂妍都出來了XDD 那我就放心了」、「就知道有黃安怎麼可以沒有劉樂妍呢」，甚至有人表示本來要投韓總，結果聽到大家都在說支持韓國瑜就等於支持黃安、劉樂妍，悲嘆這票投不下去，「很多台灣人都討厭妳，妳想要害韓國瑜落選嗎？」。

(中時電子報)

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