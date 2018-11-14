新竹多名警察錢被偷 「報警」調監視器竟抓到內賊

2018年11月14日 12:28 中時 邱立雅

新竹某張姓員警疑似因家庭經濟狀況不佳，動念竊取同事財物，張姓員警的同事發現皮包現金不翼而飛，與其他人閒聊後才發現原來大家都有皮包錢少了一至2千元的經驗，於是「報警」處理，未料竟是同事幹的。該張姓員警已調離現職，全案也移送新竹地方檢察署偵辦。

張姓員警同事因皮包現金短少1千元，與其他同仁閒聊後發現皆有「錢財消失」的經驗，報警調閱監視器後，發現張姓員警趁著大夥忙於工作時，伺機抽出鈔票。

案經督察組調查，張姓員警涉嫌於2017年底及2018年間竊取同事財物，也坦承犯行不諱且深表悔意，並與被害人取得和解及歸還所竊財物，希望取得被害人諒解，詢問後依竊盜罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。另本案經查張員因家庭經濟狀況不佳，每月都將其部分薪水拿來償還家中債務，疑因一時觀念偏差，誤入歧途。

張姓員警所屬單位表示，秉持「不庇縱、不護短」之原則，偵辦員警違法違紀案件，除將張姓員警移送法辦外，並調整職務及列管加強考核，其行政責任及相關人員考核監督不周責任，等地檢署偵審結果後，再行擬議。

不過偷竊事件在警局內部傳得沸沸揚揚，也有張姓員警同僚表示難以置信，認為他平日工作認真、待人和氣也很願意幫忙，發生這種事情可能有苦衷。

(中時 )