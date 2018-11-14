BBC旅遊節目來台南取景 盛讚城市生命力

BBC世界新聞台（BBC World News）旅遊節目旅遊秀（The Travel Show）將於21日晚間11時30分在英國播出台灣特輯，台南憑藉獨特歷史文化地位，成為主持人卡門·羅伯茨（Carmen Roberts）造訪台灣的首站。（台南市二官辦提供）

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BBC世界新聞台（BBC World News）旅遊節目旅遊秀（The Travel Show）將於21日晚間11時30分在英國播出台灣特輯，台南憑藉獨特歷史文化地位，成為主持人卡門·羅伯茨（Carmen Roberts）造訪台灣的首站，透過歷史、宗教及古蹟認識台南，也帶領全世界觀眾深度瞭解台灣之美，尤其，開元寺住持以英文介紹深奧佛學哲理，讓人驚豔。

旅遊秀節目製作人Ian表示，先前決定拍攝台灣特輯就屬意以台南出發，因台南是臺灣最早建立的城市，是歷史上所有征服者進入台灣的門戶，也因歐美觀眾對於在地人文風情、藝術文化較感興趣，因此特別安排歷史、宗教及古蹟為介紹台南的主軸。

Ian抵達台南後，發現台南的寺廟建築遠比他想像中更壯觀，稱台南為台灣的「文化首都」一點也不為過。主持人Carmen Roberts首先來到安平古堡，隨後造訪具百年歷史開元寺，一踏入莊嚴佛寺殿堂，住持流暢用英文介紹佛寺歷史、建築及神祇，讓她驚嘆連連。

Carmen Roberts表示，對台南印象最深刻的是這座城市生生不息的活力。這次拍攝團隊巧遇「南瀛國際民俗藝術節」外國表演團隊踩街活動，以及廟宇神明遶境活動，不論大人小孩圍觀看表演的興奮之情，或是敲鑼打鼓的熱鬧氣氛，皆展現城市的生命力，讓人感受在台南生活的美好。

市府二官辦表示，接獲BBC來台南拍攝訊息後，二官辦主要工作是協助拍攝現場翻譯，以利拍攝進行，但到了拍攝現場發現每一位受訪者皆能以流利英語進行訪談，尤其是開元寺住持能以英文介紹深奧的佛學哲理，令人印象深刻，期待節目播出後，吸引更多歐美人士前來台南造訪、親身體驗。

這段長達30分鐘的影片更是介紹台南文化非常好的英語教材，二官辦將爭取BBC授權，將影片連結置於台南市民英語資源網，期待每位市民皆是台南行銷大使。

(中時 )

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