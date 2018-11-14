《環球時報》社評：推進改開 大陸更有能力應對貿易戰

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中時
李文輝

《華爾街日報》北京時間13日報導說，美國財政部長穆努欽已與大陸貿易談判負責人、副總理劉鶴於2日通了電話，儘管雙方沒有取得突破，但重啟對話表明雙方嘗試和解。中共黨媒《環球時報》今社評表示，如果說幾個月前，陸美像是發生了相互缺少了解、出牌很大但效率很低的遭遇戰，至少目前陸方已經穩住了陣腳，行動的方向感越來越強了。守住了改革開放的初心，也守住了大陸前進的方向和節奏。

社評強調，從民營企業家座談會到進博會，顯示大陸改革開放的格局沒有受到貿易戰的干擾，不僅空前鞏固，而且獲得了新的動能。

社評認為，這一切首先是大陸經濟社會發展升級的內在要求，是繼續改革開放的必然之舉。大陸高舉自由貿易和多邊主義旗幟必將更有底氣，也會產生更加強大的影響力。

社評指出，美國實際面臨與越來越開放的大陸開展互利合作，還是不惜通過與大陸相互消耗來遏制大陸繼續發展的選擇。在過去，少數人遏制大陸崛起的極端思維可以用「抵制大陸不公平貿易」的幌子來掩蓋、混淆。但是隨著大陸改革開放措施的不斷落實，那些人的這種打法會越來越難以為繼，陸美加強合作是絕大多數美國人的利益所在，因而早晚要重新成為兩國關係的主線。

社評強調，大陸不是第二個蘇聯，強行把大陸描述成「蘇聯」必將漏洞百出，煽動與大陸「冷戰」也肯定是一件非常擰巴的事情，終將因不得人心而難以為繼。

社評表示，大陸有繼續發展、包括繼續實現高科技進步的權利，同時大陸會根據經濟社會發展的規律及改革開放的規畫，參考外部世界的意見，對發展的方式不斷加以調整，使之與世界各國共贏。這一路線明顯越來越堅定不移，它決定了大陸將有能力為緩解全球貿易緊張、推動自由貿易更好發展做出貢獻。

社評稱，在陸美關係中，大陸有自己的塑造力。它第一源自大陸的實力，第二源自大陸的實事求是精神。陸美最終只能達成一個雙方都接受的合理協議，因為不合理的協議即使勉強達成，也執行不下去。

(中時 )

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