單仁平：解放思想 客觀評估多元社會的風險

2018年11月14日 13:07 中時 李文輝

今年是大陸改革開放40周年，中共黨媒《環球時報》今發表署名「單仁平」評論文章指出，改革開放將大陸經濟從過去幾乎完全的公有制變成多種所有制經濟共同發展，這成為這段時期社會多元化的重要源頭。而多元化必然增加治理的難度。改革開放的長期問題是，如何把握推動經濟社會發展與維護國家安全或者說社會穩定的關係。這很可能也是思想解放的焦點之一。

單仁平指出，光要穩定，犧牲發展，這肯定不行。缺少經濟社會強勁發展的穩定，最終將成為不穩定的僵局。歷史已經反覆證明了這一點。然而只顧發展，忽視社會穩定的底線，就會導致國家政治上的失控，最終演變成全社會的災難。蘇聯、南斯拉夫的解體都是血淋淋的例子，避免那樣的悲劇在大陸重演，是長期不能忘記的政治座右銘。

單仁平表示，大陸過去40年處理發展與穩定的關係，總的來說把握得不錯。建立了在發展中解決問題，在發展中實現穩定的思想邏輯。「發展是硬道理，穩定是硬任務」，這樣的辯證關係深入人心。

單仁平稱，眾所周知，所有社會都天然存在不同意見和部分反對性情緒，這是無法去除的天性。西方社會的政治體制建立在不同意見的對立和衝突基礎上，而中國的傳統則以縮小不同意見、凝聚社會共識為目標。

單仁平說：「我們應當更加解放思想，探索體制包容經濟多元導致社會多元的更大空間，進而實現中國體制與市場經濟更好的相容，解決過去間歇性出現的磨合痛點。」中共的領導和全面依法治國的推進，能夠保障大陸這一實踐的平穩，這個國家不太可能在大局可控的情況下，因某個具體問題爆發而顛覆。

單仁平強調，大陸的改革開放最早就是頂著風險起步的，事實證明，只要中共的領導堅強，發展目標明確，大陸駕馭前進路上風險的能力無比強大。市場化催生的多元帶給了大陸更多的繁榮和迴旋力，它們比治理風險要突出得多。換句話說，只要大陸在前進，國家安全就更有保障，而不是相反。

(中時 )