國寶移南院天經地義？ 網罵翻：原來張景森是太上皇

國民黨立委林為洲（左起）、柯志恩、曾銘宗、蔣乃辛13日舉行「故宮封館南漂，犧牲觀光救選情」記者會。（姚志平攝）

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中時電子報
/綜合報導
主張重要國寶移南院展出的政務委員張景森。（中時報系資料照片）

故宮閉館整修消息揭露後，引起文化旅遊界強烈反彈，藍委更氣憤蔡政府欲去中國化而後快，竟想利用國寶南移操作選舉。為息眾怒，故宮立刻髮夾彎，表示閉館非唯一選項，但政委張景森仍表示，重要國寶移到南院天經地義，除非國民黨心態，故意要把南院變成蚊子院！

政院發言人kolas昨日也澄清，故宮要閉館擴建的計畫，行政院並不知情，但行政院會議紀錄顯示，國寶南移之事並非無跡可尋。聯合報報導，今年1月11日行政院會，行政院長賴清德曾明確指示，政委張景森所提挑選故宮正館一定數量的重要典藏品（如50至100件），限定3年內僅在南院展覽，並整合南部文化觀光資源發展，請另一位政務委員林萬億督導。

張景森說，故宮館藏真的很多，但就是放在倉庫裡面，能多移一些到南院展覽，只會擴大故宮展覽服務，不會減損北院。

他還提到，國寶南移的理由很簡單，最好的東西都放在北院，人家還需要去南院嗎？他還說，重要國寶移到南院，天經地義，除非你像國民黨一樣的心態，故意要把南院變成蚊子院！

典藏雜誌社長簡秀枝今（14）日在臉書貼文，張景森政委說，故宮北院整修期間，必然會持續保留「小而美的展覧」。整修期間，故宮北院的重要文物，會移往南院展出。對喜歡故宮文物的民眾來說，反而可以享受南、北院分工下的更完整展覽。

張景森的國寶南移說法，網友一面倒罵翻，「原來張景森是太上皇，他說了算」、「誰有權利來動故宮國寶？張景森是什麼東西？」、「你的天經地義是大家的天方夜譚…」、「一個行政院政務委員可以決定價值連城的國寶要怎麼處理？」、「南院連潑漆都防不了，拿國寶開玩笑嗎？」、「那是可怕的中國文物，怎可讓它南侵毒害南部人。」、「這是全世界博物館不敢動念的自毀蠢事，你還在那兒說得像是回事似的⋯」、「把總統府搬到高雄，是最實質的支持~」、「南院蓋在那裡，就是天生的蚊子院！」、「民進黨一天到晚去中國化，但要賺錢的時候，又動起中華文物的腦筋。」、「你有看過那三希堂帖是常態性展覧嗎？放在倉庫才是重點好嗎！」、「照張景森這樣的邏輯，我們應該21縣市，每縣市都蓋一個故宮分院」、「你把快雪時晴帖移看看！絕對跟你沒完！」

(中時電子報)

文章來源：簡秀枝臉書

友人：張景森事前的確不知故宮閉館之說
台北沒故宫只剩吃喝、舊景點 業者：逼日本客去北京
活不下去　遊覽車、租賃車明赴交… 普悠瑪200人死傷換來的改革恐跳…

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