習近平將訪巴紐 刊文宣布將擴大投資太平洋島國

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大陸國家主席習近平15日起將訪問巴布亞紐幾內亞等國，14日他在巴紐當地媒體發表《讓中國同太平洋島國關係揚帆再啟航》署名文章，稱將與太平洋島國共商發展大計，擴大貿易投資等領域務實合作。外交部副部長鄭澤光日前便表示，習近平屆時將宣布「中國支持島國發展、擴大同島國合作的重大舉措」。他強調，任何國家都無法阻擋大陸和太平洋島國的合作，「這一地區不是哪個國家的勢力範圍」。

大陸央視報導指出，習近平14日在巴布亞紐幾內亞《信使郵報》、《國民報》發表題為《讓中國同太平洋島國關係揚帆再啟航》的署名文章。

習近平指出，近年來，兩國關係進入了快速發展的新階段。巴紐是大陸在太平洋島國地區第一大交易夥伴，大陸成為巴紐第一大外資來源地和第一大工程承包方。期待通過這次訪問，推動兩國關係再上新臺階。

習近平表示，這次訪問巴紐期間，再次邀請8個建交太平洋島國領導人在巴紐相聚，共敘友好情誼，共商發展大計。首先，戰略互信要再上新臺階。大陸將同包括太平洋島國在內的廣大發展中國家堅定站在一起，願和島國共同推動構建新型國際關係，推動構建人類命運共同體。

他說，其次，共同發展要再添新動力。中方願擴大同島國在貿易和投資等領域務實合作。相信共建「一帶一路」將為大陸同島國、各個島國之間以及島國同世界其他國家加強經貿聯繫和互聯互通、更好參與經濟全球化進程提供新的路徑。

大陸外交部13日舉行中外媒體吹風會，外交部副部長鄭澤光便表示，習近平此次南太之行意義重大，將提升大陸同太平洋島國關係水準。與8個大陸建交太平洋島國領導人集體會晤時，習近平將發表重要講話，並宣佈大陸支持島國發展、擴大同島國合作的重大舉措，描繪新時代雙方關係發展藍圖。

鄭澤光還強調，其他國家不應該阻擋大陸和太平洋島國的友好合作和交流，而任何國家都無法阻擋大陸和太平洋島國的合作，「這一地區不是哪個國家的勢力範圍」。

(中時 )

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