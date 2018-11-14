普悠瑪200人死傷換來的改革恐跳票？台大醫王明鉅怒轟

2018年11月14日 12:40 中時電子報 戴安瑋 、影音剪輯/ 黃鈺潔 、 杜宇喬 、影音剪輯/

台鐵普悠瑪6432次列車21日發生嚴重事故，車頭嚴重損毀。（中時資料照）

普悠瑪翻覆瞬間曝光 沒有煞車！時速140猛撞月台

台鐵普悠瑪列車上個月在宜蘭出軌翻覆，造成200多人死傷的重大事故，立法院立刻要求行政院長賴清德1個月內到立法院專案報告，現距離一個月期限只剩一周，台大醫院前副院長王明鉅表示，看來選舉之前，要達成立法院朝野協商的目標這張支票，恐怕要跳票了，這張支票與2025年廢核支票，會不會也是一張芭樂票呢？

王明鉅在臉書上以「2025廢核畫大餅，2018普悠瑪查不完」為訴求，寫了1200多字。他說，普悠瑪事件在10月21日發生重大傷亡事故，台鐵發生這麼重大的之後，有監督權責的立法委員們立即在院長的召集之下協商，「各黨團同意1個月內，針對普悠瑪事故等東部交通運輸問題，邀請行政院長賴清德率相關部會到立院進行專案報告並備詢」。

他表示，再過一個星期，就是為全國民眾監督行政院、交通部與台鐵的立法委員所訂下的一個月期限，不過，看來選舉之前，達成立法院朝野協商的目標的這張支票，恐怕要跳票了。

王明鉅強調，如果這麼重大的傷亡事故，要求行政院長率相關部會到立院進行專案報告並備詢，這一張當時立刻開出來安撫人心，證明立法院有在做事，證明執政黨有能力處理危機與檢討改進的支票，真的變成了一張空頭支票，那執政黨所開的其他政策支票，會不會也變成其他的空頭支票呢?

他表示，其實只要拿出2025不計一切代價一定要廢核的勇氣、決心與毅力，行政院長一個月內一定可以去立法院報告的，還是其實2025要廢核，要超英趕德建離岸風電，要讓太陽光電板鋪徧全台灣，也和這張一個月立法院專案報告的支票一樣，也是一張芭樂票呢?

(中時電子報)