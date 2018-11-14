台中》林佳龍是否參加反空汙遊行 中市府回應了

台中市環保局長白智榮表示，「1118台中反空汙遊行」在選舉投票前一周，為避免恐喧賓奪主、模糊焦點，台中市長林佳龍將以適當的方式表達對環保訴求的支持。（盧金足攝）

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環團質疑向台中市政府借用反空汙遊行場地路權尚無著落，市府建設局14日表示，市府協助環團申請中，但因環團堅持使用草皮正在養護中的市民廣場，且遊行路線、使用的車道空間也與原先規畫不同，截至目前尚未向市府提出正式申請。至於「1118台中反空汙遊行」林佳龍是否參加？中市府表示，為避免社會運動因參選者出席造勢而變調，林佳龍將以適當的方式表達對環保訴求的支持。

針對環團計畫邀請林佳龍參加反空汙大遊行，並簽署無煤中火訴求，台中市府環保局長白智榮表示，台中近四年全面推動空汙防制，PM2.5與紫爆天數均逐年下降，空品持續改善中，也陸續獲得中央與環團高度肯定。

市府對中火的嚴格管制史無前例，已大砍500萬噸生煤許可量，改善老舊燃煤設施，成功促使天然氣機組提早啟用，讓燃煤機組提前退場，相當2根煙囪不再排放。

白智榮說，林佳龍始終肯定環團對空汙問題的關心，也多次強調市府推動減煤減排的立場與全民一致，遊行在選舉投票前一周，為避免社會運動因參選者出席造勢而變調，恐喧賓奪主、模糊焦點，林佳龍將以適當的方式表達對環保訴求的支持。

建設局表示，市府正積極協助環團申請中，但因環團尚未接受市府的建議，堅持使用草皮正在養護中的市民廣場，且遊行路線、使用的車道空間也與原先規畫不同，市府理解環團對空汙議題的關心，捍衛空品的立場與每一位市民一致，將持續與環團溝通協調，希望讓遊行、市民廣場維護與道路交通秩序都能獲得兼顧。

(中時 )

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