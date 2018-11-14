雷瑟琳高帥新歡曝光！熱戀「新聞業彭于晏」

混血女星雷瑟琳被爆熱戀「新聞業彭于晏」。（圖／翻攝自雷瑟琳、牟磊IG）

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中時電子報
／綜合報導

台巴混血女星雷瑟琳近日拍攝八大新戲《我們不能是朋友》，不過工作得意的她，愛情也來了。今（14）日她被爆出與「新聞業彭于晏」來電，甚至經常到男生公司附近共進午餐。

雷瑟琳過去曾傳出女女戀傳聞，如今愛上「新聞業彭于晏」讓人驚訝。（圖／翻攝自雷瑟琳IG）

據《鏡週刊》報導，雷瑟琳近幾個月頻繁出沒內湖科技園區，除了到八大看劇本外，就是為了和「新聞業彭于晏」牟磊約會，牟磊任職於知名網站《Mobile01》，是運動版與時尚版的版主兼小編。

牟磊外型高大帥氣，187公分的他在社群網站有不少粉絲。（圖／翻攝自牟磊IG）

外型酷似彭于晏的他，過去曾參加過第七屆星光大道。（圖／翻攝自牟磊IG）

從兩人的社群網站上比對，不難看出兩人的照片背景重疊，雷瑟琳上月初po出台中「散心」照，拍下多張男友視角照片，其中一張在電話亭的照片可以從反光看到拍攝者的身影；而牟磊的IG也有同天在東海大教堂拍攝的照片，另外在萬聖節時，牟磊扮成鬼修女，但有張照片後面有安娜貝爾，正巧雷瑟琳當天就是扮安娜貝爾。

萬聖節時牟磊扮成鬼修女，後方安娜貝爾就是雷瑟琳。（圖／翻攝自牟磊IG）

過去曾在三立集團任職的牟磊，每年的新聞盃籃球賽都是他的大舞台。（圖／翻攝自牟磊IG）

其實高大帥氣的牟磊，有187公分熱愛跑步、健身、蒐集籃球鞋，在《Mobile01》工作前，曾在三立《愛玩客》雜誌擔任旅遊美食線的記者，在公司就有不少男女同事喜歡他，他也常在社群網站上曬出健壯身體，如今傳出與雷瑟琳熱戀，更有「雷磊CP」的封號，讓兩人粉絲都相當意外。

(中時電子報)

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