彰化分署查封物拍賣 極品高山茶才賣這價錢店家哭哭！

彰化執行分署訂於12月4日上午舉行拍賣會，還特別包裝高山茶3元茶包，創下最高貴卻不貴的茶包先例。（吳敏菁翻攝））

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彰化執行分署訂於12月4日上午10點至12點於彰化縣農會大樓1樓廣場舉辦動產聯合拍賣會，拍賣查封物從破盤價的奢侈品到銅板價的日用品，應有盡有。（吳敏菁翻攝）
彰化執行分署訂於12月4日上午10點至12點於彰化縣農會大樓1樓廣場舉辦動產聯合拍賣會，拍賣查封物從破盤價的奢侈品到銅板價的日用品，最受矚目是行情每斤1800元高山茶，以每包4兩重，每包價格300元拍賣。（吳敏菁翻攝）
彰化執行分署將行情每斤1800元高山茶，以每包4兩重，每包價格300元拍賣。（吳敏菁翻攝）
彰化執行分署將行情每斤1800元高山茶，以每包4兩重，每包價格300元拍賣。（吳敏菁翻攝）

彰化執行分署訂於12月4日上午10點至12點於彰化縣農會大樓1樓廣場舉辦動產聯合拍賣會，拍賣查封物從破盤價的奢侈品到銅板價的日用品，應有盡有，最受矚目是行情每斤1800元高山茶，以每包4兩重，每包價格300元拍賣，等於是原價1/3，還特製3元茶包，創下最高貴卻不貴的茶包先例。

彰化執行分署的轄區除彰化縣還包括南投縣，本次拍賣的高山茶囊括仁愛武界及杉林溪獅頭湖兩大茶區，均是海拔1600公尺的極品高山茶。仁愛武界茶葉產量本就不多，今年氣候異常於往年，春季降雨低於歷年平均，發生乾旱及霜害，使原本市場行情一斤1800元的高山茶產量更少，但茶農仍特別以成本價回餽民眾，於拍賣當天以每包4兩重，每包價格300元來拍賣。

另為方便上班族飲用高山茶，另請茶農製作茶包於當天拍賣，每包3元的價格跟大賣場、超市的價格相當，但品質絕對物超所值。

彰化執行分署呼籲購買來鼓勵茶農。當天除高山茶外尚有名牌運動鞋、包包及T恤，以牌價2折至3折拍賣。及紅薑黃粉、紅薑黃茶包，手工香皂，夾腳拖鞋，襪子及8000條、每條10元的神奇抹布，絕對低於市價的價格回饋當天參加民眾。

當天還將邀請彰化市耕新幼兒園大班小朋友武術表演、南興國小同學太鼓表演及祥順中醫診所醫師至現場義診。並設計了吉祥物「拍寶」，當天也會在現場舉辦見面會。

彰化執行分署的「拍寶」操偶師是由之前在著名影城有兩年經驗的役男擔綱，役男原亦受到臺北市政府邀約擔任熊讚的操偶師，因服役的關係而未成行。這次特地在拍賣會與大家見面。由於這次次拍賣的查封物品相眾多，彰化分署為介紹查封物內容，特邀集同仁拍攝介紹查封物的影片放置彰化分署臉書 供民眾點閱。

(中時 )

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