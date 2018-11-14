大陸投資南太島國受批評 陸媒：混淆視聽，換不來島國尊重

2018年11月14日 13:12 中時 楊家鑫

隨著大陸近年加大投資太平洋島國，開始引起傳統勢力注意。中共黨媒《人民日報》海外版評論稱，為何別的國家可以在南太平洋投資，大陸就不可以呢？說到底，炒作「債務陷阱」論調的澳洲人士有自己的政治意圖。自身缺乏幫助南太島國發展的能力與意願，又想繼續維持對南太平洋島國的壟斷地位，甚至稱霸南太平洋。於是在國際上混淆視聽，這既換不來島國的尊重，也阻擋不了大陸與南太島國的合作。

中共黨媒《人民日報》海外版刊登「同樣投資南太島國，西方是『餡餅』，中國就是『陷阱』？」文章指出，南太平洋島國地小人少，在大陸之前，澳洲、紐西蘭、美國、日本和印度等國就已在該地區進行投資。從2005到2015年，澳洲是最大的援助國，資金援助達68.31億美元，美國以17.7億美元位列第二，相比之下，大陸對該地區的資金援助金額為14億美元。

文章稱，然而某些澳洲人士卻稱，大陸用貸款「誘惑」南太平洋島國，到處建設「無用的」設施，使南太平洋島國陷入「債務陷阱」，甚至威脅到它們的主權。「那麼問題來了，為什麼別的國家可以在南太平洋投資，中國就不可以呢？」

文章指出，這不過又是一個抹黑的手段。作為傳統的援助來源國，澳洲近10年來對該地區的援助有所減少，尤其缺乏基礎建設投資。同時，澳洲謀求南太地區的領導地位，在對外援助中往往會附加政治條件以控制別國政府，面對小國時頤指氣使，以「主人」自居。

文章稱，而今南太島國逐漸意識到長期依賴澳洲援助的弊端，試圖擺脫對澳援助的嚴重依賴，尋求更多樣化的投資方式。

文章強調，大陸不附加任何政治條、不干涉內政的原則是許多西方國家做不到的。同時也並非盲目投資，都會通過債務立法、控制風險與債務規模等程序，這些國家對大陸的整體債務水準處於國際公認的警戒線之內，沒有出現危機。「在國際上混淆視聽，這既換不來島國的尊重，也阻擋不了大陸與南太島國的合作。」

(中時 )