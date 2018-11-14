客家園區連年虧損 李永得：我要求營運收益不能太高

2018年11月14日 13:25 中時 游昇俯

客家文化發展中心所轄台灣客家文化館及六堆客家文化園區每年投入上億預算，但回收的營運收入僅占20分之一，客家委員會主委李永得今（14）日表示，因文化園區屬於文化館舍，故不從營運收益考量，他甚至要求「營運收益不能太高」，是為了避免削弱鄰近客庄地區的發展。

立法院內政委員會14日審查客委會預算。立委劉世芳質詢提到，客家文化園區曾被批評為蚊子館，雖然客發中心提供數據，說明南部六堆客家文化園區及北部台灣客家文化館兩個園區，入園人次逐漸增加，但其營運收支事實上卻處於虧本狀態。

她指出，客家文化園區五年來投入預算14億5千多萬元，但收入只有演藝廳、劇場門票的百來萬元，加上附設停車場、餐廳收入，總共6898萬元，營運收入只有預算投入的20分之一，幾乎處於虧本狀態，連年虧損如何改善？

對此，李永得表示，南、北兩個園區參觀人數逐年增加，去年已增加30%左右，但在營運收入問題上，因為園區性質是文化館舍，故不主張從收益來考量，他甚至要求「營運收益不能太高」。

他表示，園區內開很好的餐廳，吸引所有旅客來吃飯，營運是提高了，但若導致鄰近客庄商區冷清，就不是設置文化園區的目的；以生態博物館的概念著眼，應是藉由文化園區的展示、連繫功能，帶動範圍內客庄地區住宿、餐飲、旅遊發展的提高。

李永得舉例，客發中心三年前曾規劃設置露營區，生意一定會非常好，但他禁止露營區營業，因為若大家都來消費，旅客本來要住地方上的民宿，發現園區有露營區都會跑來，園區經營強盛，反而會減弱客庄地區的產業能量。

(中時 )