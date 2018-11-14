客家園區連年虧損 李永得：我要求營運收益不能太高

客委會主委李永得表示，他要求客家文化園區營運收入不能太高。（游昇俯攝）

友善列印
中時

客家文化發展中心所轄台灣客家文化館及六堆客家文化園區每年投入上億預算，但回收的營運收入僅占20分之一，客家委員會主委李永得今（14）日表示，因文化園區屬於文化館舍，故不從營運收益考量，他甚至要求「營運收益不能太高」，是為了避免削弱鄰近客庄地區的發展。

立法院內政委員會14日審查客委會預算。立委劉世芳質詢提到，客家文化園區曾被批評為蚊子館，雖然客發中心提供數據，說明南部六堆客家文化園區及北部台灣客家文化館兩個園區，入園人次逐漸增加，但其營運收支事實上卻處於虧本狀態。

她指出，客家文化園區五年來投入預算14億5千多萬元，但收入只有演藝廳、劇場門票的百來萬元，加上附設停車場、餐廳收入，總共6898萬元，營運收入只有預算投入的20分之一，幾乎處於虧本狀態，連年虧損如何改善？

對此，李永得表示，南、北兩個園區參觀人數逐年增加，去年已增加30%左右，但在營運收入問題上，因為園區性質是文化館舍，故不主張從收益來考量，他甚至要求「營運收益不能太高」。

他表示，園區內開很好的餐廳，吸引所有旅客來吃飯，營運是提高了，但若導致鄰近客庄商區冷清，就不是設置文化園區的目的；以生態博物館的概念著眼，應是藉由文化園區的展示、連繫功能，帶動範圍內客庄地區住宿、餐飲、旅遊發展的提高。

李永得舉例，客發中心三年前曾規劃設置露營區，生意一定會非常好，但他禁止露營區營業，因為若大家都來消費，旅客本來要住地方上的民宿，發現園區有露營區都會跑來，園區經營強盛，反而會減弱客庄地區的產業能量。

(中時 )

彰化分署查封物拍賣 極品高山茶… 影》跟著韓國瑜賺大錢 岡山羊肉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。