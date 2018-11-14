柯佳蕙《小春與豬排》 獲「拍台北」電影劇本首獎

評審委員張士達(左一)、袁瓊瓊(左三)、郝譽翔(右三)、田開良(右二)、塗翔文(右一)，共同評選出第10屆「拍台北」電影劇本獎。（台北市電影委員會提供）

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時報周刊

第10屆「拍台北」電影劇本徵選，11月13日由5位評審從60件參賽作品中，經過熱烈討論，選出金劇本獎等前5名作品，首獎獨得20萬元獎金。

由台北市政府文化局主辦、台北市電影委員會承辦的第10屆「拍台北」電影劇本徵選活動，自6月25日至8月14日期間，共收到60件參賽作品。

參賽者多來自專業編劇與線上新銳導演，包括曾經獲得「拍台北」獎項的老手，「台北電影學院—編劇講堂」的學員也熱烈投入徵選。

承辦單位邀來田開良、袁瓊瓊、郝譽翔、張士達、塗翔文擔任本屆評審，最終由柯佳蕙以小豬和女孩講述代溝、城鄉差異的城市寓言《小春與豬排》獲得「金劇本獎」，評審認為其故事簡單、人物性格鮮明、不落俗套，又有相當細膩動人之處。

銀劇本獎《童話故事》由唐福睿創作，主題環繞當前社會熱議的補教生態、性侵、法庭攻防、青春心事與家庭親情，結構綿密，情結轉折安排妥切，獲得10萬元獎金。

銅劇本獎共3名，分別為丁啟文的《謝絕照顧》、王維佐的《馭風少年》與包容任的《在我腦海的聲音》，分別各獲得3萬元獎金。

「拍台北」電影劇本徵選活動，多年來已促成多部劇本拍設成電影，如國片《南方小女孩》、《共犯》、《帶我去月球》、《藍色項圈》，《再見女兒》則是在國內外獲得多個獎項的電視電影。

(時報周刊)

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