台中》花媽南下台中看花博 為林佳龍喝采加油

2018年11月14日 13:16 中時 王文吉

民進黨中執委陳菊等一行欣賞「聆聽花開的聲音」。（王文吉攝）

「花媽」陳菊稱讚林佳龍的團隊將花博辦得非常成功，特別來台中「為他喝采，為他加油！」（王文吉攝）

台中市長林佳龍提及，台中舉辦花博及各種大型活動，是參考高雄舉辦世運會的經驗。（王文吉攝）

林佳龍（右）貼身陪同陳菊（中）參訪花博森林園區，一路導覽解說。（王文吉攝）

林佳龍（右）貼身陪同陳菊（中）參訪花博森林園區，一路導覽解說。（王文吉攝）

許多遊客搶著與「花媽」陳菊及林佳龍合影，支持者不忘比出「YA」手勢，力挺林佳龍連任。（王文吉攝）

陳菊與林佳龍等經過阿美族馬太鞍部落生態池，特別留步觀看解說牌。（王文吉攝）

民進黨中執委陳菊（右三）等一行，在國際庭園台灣館前合影，並比出「YA」手勢，力挺林佳龍（右二）連任。（王文吉攝）

歡迎花媽來看花博！民進黨14日南下台中召開行動中執會，會前陳菊等一行前往花博后里森林園區參訪，台中市長林佳龍一路陪同導覽。陳菊稱讚林佳龍領導的市府團隊，將花博辦得這麼成功，「這是台灣的驕傲，，我們所有的黨公職為他喝采，為他加油，他在台中的政績，我想台中人也跟我一樣會非常支持。」

民進黨秘書長洪耀福率中執委參觀花博后里森林園區，林佳龍陪同導覽介紹發現館，在「聆聽花開的聲音」前欣賞九大在地企業共創地表最大的機械花，沿途許多民眾搶著上前與身兼總統府秘書長的「花媽」陳菊及林佳龍合影，還有支持者不忘比出「YA」手勢，力挺林佳龍連任。

陳菊表示，林佳龍市長帶領市府團隊，發揮強大執行能力，將花博辦得這麼成功，呈現生態、自然、永續等，這是代表台灣的光榮，也是台中人的驕傲，我們所有中執委，黨中央、黨公職「為他喝采，為他加油！」

媒體詢問陳菊此行是為林佳龍的花博背書？陳菊說，他的花博不需要背書，最重要是必須結合台中的人才創意及產業專業，能夠成功承辦花博，「全民為他背書，他的成功是台灣驕傲，我對佳龍很有信心！」

陳菊還說，佳龍非常努力，相信台中的鄉親會喜歡、也會支持專業、認真、長期努力的人選，佳龍在台中的政績，我想台中人也跟我一樣會非常支持。

很高興花媽來看花！林佳龍表示，花媽在高雄透過辦世運會，改變了高雄，這幾年像駁二進駐文創人才也帶來改變，高雄城市光榮感都形成了；台中辦花博及各種大型會議、展覽、競賽、表演，其實是參考高雄經驗，讓台中的好被看見，台中也代表台灣，獻給世界最好的禮物。

林佳龍說，台中花博呈現的是台灣在自然生產、綠色生態、人文價值上的優勢，開園11天以吸引70萬人入園，大家幾乎都滿肯定的，更有來自50個國家、178個國際組織簽署「台中宣言」，成為AIPH永久的文件，也為其他國家未來舉辦花博建立台中經驗，很高興能夠讓世界走進台中，也讓台中走進世界。

媒體最後問及「沒有覺得今天的天空特別藍？」林佳龍表示，台中市的天空比台灣平均品質都好，有時候因為個別的一些內外因素受影響，希望大家能夠看見台灣的好，期待台中的好被看見，包括空氣品質的改善。

民進黨14日下午在后里福容大飯店召開中執委，會後將舉行「改革不回頭・鬥陣顧台灣」記者會，預料將會談及緊繃的台中市長選情，之後蔡英文將前往花博后里森林園區參觀。

(中時 )