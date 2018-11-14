「市民廣場」改「市長廣場」環團批民主倒退

2018年11月14日 13:22 中時 林欣儀

反空汙大遊行預計11月18日在台中登場，但環保團體向市府申請利用市民廣場集會遊行，卻連續2度遭拒，怒批台中民主倒退，「市民廣場」已經變成「市長廣場」，14日上午更以KUSO的手法、將市民廣場地標上的「民」字貼上「長」字，藉以諷刺。建設局則強調，正積極協助環團申請場地。

「用選票要無煤！」、「用選票救藻礁！」環保團體聚集在市民廣場入口處，高舉海報、旗幟，大聲喊出訴求，並呼籲台中市民在11月18日下午1點到市民廣場集合，一起以遊行方式表達對「無煤中台灣」的期許。

「台灣民主倒退，根本是反民主！」台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃氣憤的說，環團8月3日發文給市府、欲申請市民廣場集會遊行，建設局到9月上旬才回文、以「草地要養護」為由拒絕，緊接著又發文申請公益路封街，市府遲至上月才回文拒絕，無法理解若只是「養護草地」，為何要想1個多月？！

環保團體接著拿起寫著「長」字的牌子，覆蓋住市民廣場地標上的「民」字，接著又以「林佳龍」覆蓋住上方題字「張溫鷹」，他們說，當初申請市民廣場辦活動，承辦人說要借市民廣場必須經市長決定，質疑難道只有與市府友好單位、財團商業才能在此辦活動？公民卻無法使用市民廣場？實在太荒謬。

台中市政府回應表示，因環團堅持要使用正在養護中的市民廣場，且遊行路線、車道空間使用與當初規畫不同，才使得申請案遲遲無法通過，在兼顧維護市民廣場與道路交通秩序的前提下，目前正積極協助環團申請場地。

環保局長白智榮強調，市長林佳龍也關心空汙環保議題，但反空汙遊行時間在九合一選舉前一周，避免因參選者出席造勢導致活動變調，林佳龍將以適當方式表達對環保訴求的支持。

(中時 )