謎幻樂團出道十周年 推出全新第4張專輯

2018年11月14日 13:27 中時 潘鈺楨

2018正好是Imagine Dragons謎幻樂團出道滿十周年，相信對樂團成員及樂迷來說，都是極具標誌性的一年。美國新生代搖滾天團謎幻樂團上一張專輯的世界巡迴演唱會尚未宣告結束，誰也沒料到不過一年他們就推出了全新第四張專輯《Origins/原點》，發行當天在全球Spotify馬上飆下2480萬次串流量！

如今在新生代搖滾樂團中堪稱天王級組合的謎幻樂團，儘管走紅全球工作滿檔，但是新作品的產量卻依舊驚人，全新先行單曲〈Natural〉一推出便強登Billboard告示牌搖滾榜、全美iTunes冠軍！另外更受邀為即將上映的迪士尼電影《無敵破壞王2 : 網路大暴走》獻唱主題曲〈Zero〉，俏皮的音樂錄影帶加上熱血的節奏，至今已經突破網路平台千萬點擊次數。

在這次全新推出的新專輯中，堪稱是一大亮點的是為迪士尼電影《無敵破壞王2 : 網路大暴走》獻唱的主題曲〈Zero〉，看似輕快活潑的旋律其實蘊含黑暗的主題，主唱丹（Dan Reynolds）也唱出自己內心的各種糾結和人們所看不見的另一面。其實他過去幾年來曾有過極度低潮的時候，一直以來也很關注焦慮、抑鬱等議題。但他也表示，相比過去，今年的他確實治癒了不少，而他相信是因為他不忘初心，做最真實的自己，用創作釋放搖滾正能量。再加上特別為了這首歌曲拍攝的音樂錄影帶，團員們進入宅男們最愛的電玩世界，配上超動感的搖滾節奏，推出至今已經突破網路平台千萬點擊次數，也讓人更加期待這部迪士尼的年終動畫大片。

(中時 )