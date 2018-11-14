雲林》公辦政見會沒觀眾 陳亮良緊張：不知要對空氣說什麼

雲林縣議員選舉第一選區首場公辦政見會發表，僅陳亮良一人到場，底下僅2個助理沒有聽眾，他一度緊張到不知要對空氣說甚麼好。（周麗蘭攝）

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唯一到場的陳亮良又剛好抽中最後一個發言，他坐著等選務人員唱名完前七個都棄權，才輪到他。（周麗蘭攝）
西螺鎮公所隆重準備舞台車提供政見發表，但也門可羅雀，圖為一個發表的縣議員李明哲。（周麗蘭攝）

雲林縣地方選舉公辦政見會第一天，大多數發表會場都空蕩蕩，斗六市公所上午第一場縣議員政見發表，安排8人只來一個候選人陳亮良，觀眾席沒有人，第一次參選的陳亮良嚇一跳，「不知要對空氣說什麼」，回神之後仍侃侃而談。該場估計要2小時的政見發表，20分鐘就結束。

現職雲林縣府行政處出納科長的陳亮良首次參政，參選雲林縣第一選區縣議員，該區共17名候選人應選10席。

陳亮良13日起請假，14日早上8點50分信心滿滿出席在斗六市公所舉辦的政見發表會，不料只有他一個候選人出席，現場擺滿近百張椅子，全部都沒人，僅選務人員席上有5人。

13日上午場第一選區縣議員政見發表會安排8人，每人15分鐘，預估2小時完成。唯一到場的陳亮良剛好抽中最後一個發言，主持人一一唱名前七個都棄權，才輪到陳亮良發表，聽眾席僅他帶的2個助理。

陳亮良表示，看到完全沒觀眾一開始很緊張，不知道「是要說什麼」，但是回神後順利講完15分鐘，還講到超時被消音。

陳亮良提出老人敬老金每年2000元、農產需加強行銷、軍公教警消是社會「穩定力量」福利不能少、高鐵雲林站班次應增加、醫療保健要提升等政見。

14日上午在西螺鎮鎮公所舞台車進行的公辦政見發表會，有李明哲、鍾政翰、詹捷凱、王鐵道四名候選人出席，詹捷凱未發表就離開，其餘三人都講完15分鐘，下面聽眾都是自己的助理，包括李明哲3人、鍾政翰6人、王鐵道1人。

(中時 )

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