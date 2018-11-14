雲林》選舉看板惹議！他請來二位大咖合照 網驚：夭壽喔穩死的

2018年11月14日 13:37 中時電子報 戴安瑋

雲林縣長選舉白熱化，候選人的選舉看板紛出籠，不過，有網友今在臉書粉絲團《一級嘴砲技術士》上分享一張圖，引起鄉民熱議，該圖是民進黨候選人李進勇與總統蔡英文、北農總經理吳音寧合照的選舉看板，引起網友熱議，有網友說，「夭壽喔...穩死的」、「完了，兩大衰神，一左一右，註死啊！」。

有網友今在臉書粉絲團《一級嘴砲技術士》上分享一張照片，是民進黨候選人李進勇與總統蔡英文、北農總經理吳音寧合照的選舉看板，上面還寫了「延續綠色改革，疼惜農民，平穩菜價」。儘管原po只單純分享圖片，並說，「今天熱門活題，在西螺菜市場」引起網友熱議。

有網友說，「負負得正」、「這個好笑」、「不知死活的概念」、「夭壽喔...穩死的」、「北農吳總加油，妳在努力點，韓國瑜就快當選了，妳就可以鬆一口氣了」、「完了，兩大衰神，一左一右，註死啊！」、「本次大選，最佳看板」、「勇伯啊，你這麼不想贏啊？」、「張麗善：感謝賜票！」。

還有網友說，「每天上萬農民出入，無時無刻的提醒，慘不忍睹啊」、「西螺菜市場外頭？我真不知要做什麼表情」、「平穩？趴平了吧！腦殘」。

不過，也有網友說，「 這真的是按讚攻擊」、「看來國民黨不需要花錢掛，支持李進勇就是支持吳音寧了」、「笑死，就算這是对對手做的，民進黨應該怎麼告？全是讚美的話，告抹黑是不是自己難看」。

(中時電子報)