第三屆勞動典範贏家頒獎 好人才為企業帶來獲利

2018年11月14日 14:00 中時 盧金足

勞動力發展署副署長施貞仰（左）與勞動力發展署中彰投分署分署長陳瑞嘉（右）14日表揚中部企業或機構團體，強調有好的人才能為企業帶來獲利。（盧金足攝）

獲獎的勞動典範單位與個人，都為業界樹立良好的標竿典範，期盼未來在產、官、學攜手互助下，鼓勵優良的企業、團體與個人跟進。（盧金足攝）

幸福企業帶動打拚的員工！勞動部勞動力發展署中彰投分署14日舉辦第三屆勞動典範頒獎典禮，表揚中部企業或機構團體在人才選育用留、協助特定對象就業，或是友善職場等領域表現傑出的單位或個人，共有13個單位獲團體獎及3位員工獲個人獎，勞動力發展署副署長施貞仰頒獎時強調，有好的人才能為企業帶來獲利，企業獲利進一步推動國家經濟。

勞動典範獎堂堂邁入第三屆，今年入圍單位也是各個表現優異、競爭激烈，團體獎也因此超額錄取1單位，可見中部地區的勞動力發展有愈發優秀的趨勢。

施貞仰表示，勞動部勞動力發展署在103年改組後，以「勞動力運用」、「勞動力提升」及「勞動力開發」為重點工作，與許多民間企業、團體共同努力，創造有品質的勞動力新局

，人才乃企業之本、企業為國家發展之根，勞動力的培育是提升國家競爭力相當重要一環。

勞動力發展署中彰投分署分署長陳瑞嘉指出，勞工的專業水準是國家發展的指標，職涯規畫的服務與工作權益的確保更是文明的象徵，獲獎的勞動典範單位與個人，都為業界樹立良好的標竿典範，期盼未來在產、官、學攜手互助下，鼓勵更多優良的企業、團體與個人跟進。

主辦單位表示，本屆得獎單位產業別橫跨醫藥、紡織、食品、金屬製品、橡膠製品、餐飲、文創等不同專業領域，但有一項共通特色，就是重視員工資產，適才適所，讓員工與組織得以同步成長。

以團體獎入圍單位的四季藝術幼兒園為例，以重視人才培育獲得委員肯定，該單位在幼教界首創人才發展部門，專職專任進行人才的選用育留等規劃，並成為全台唯一榮獲TTQS(人才發展品質管理系統)銀牌認證的幼兒園，有效提升員工的工作職能，給予更具體的訓練與發展。

良好的職場環境、表現在員工年資上，四季為內部員工提供不同職涯規畫管道，讓進入不同階段的老師，可以轉任行政、教學等管理職，降低職業倦怠產生的異動，因此在四季幼兒園中年資5年以上的員工人數達104人，顯示高度就業穩定度。

另一家入圍的宏全國際股份有限公司，以製造瓶蓋等包裝材料為主的製造公司，憑藉著完善的教育訓練制度獲得評審的推崇。

宏全將教育訓練體系細分為「新進人員訓練、高階主管共識營、經營管理訓練」等7大項，在每大項中再分3~5個細項，共20餘組的的內部訓練主題，有效覆蓋公司員工的職涯成長需求，讓1,300餘名員工能在工作中持續成長，規畫未來職涯願景。

除此之外，該公司也積極投入社會公益與照顧弱勢，每年均超額進用身心障礙員工，提供弱勢族群就業機會。

個人獎部分，入圍的泰能機器公司余苔青特助，負責規畫公司內老中青三代的人才留用與培育。對於中高齡員工，運用職務再設計方案，打造讓銀髮族能安心舒適的工作環境，提高工作效率外、也讓年長員工的職涯週期再延續。

在延續壯年員工的的專業知識與技術上，建立數位化的知識管理系統，將工廠作業的SOP程序及圖面數位化，讓每一個員工在學習作業技巧或是遭遇困難時，獲得迅速與精確的解答，從而提升自我技術水平。

培育青年員工輔以TTQS(人才發展品質管理系統)強化青年員工職能，鼓勵內部年長講師開班傳承技術，補足青年因經驗不足出現的職能缺口，在余苔青為公司規畫的人力制度下，讓泰能機器的老中青三代員工做到「老有所終、壯有所用、幼有所長」。

(中時 )