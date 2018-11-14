新北》侯友宜板橋市場掃街 證實明與韓、盧台中合體

倒數十天全力掃街　新北侯、蘇打「巷弄戰」
友善列印
中時
侯友宜上午到板橋傳統市場拜票，受到支持者熱烈歡迎。（王揚傑翻攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜14日上午至板橋福德街與湳興市場掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎，攤商送上菜頭、蒜頭、包子和肉粽，高喊「凍蒜」，祝侯友宜高票當選。

近日傳出侯友宜將與韓國瑜、盧秀燕合體，侯友宜證實明天會和他們在台中會面。侯友宜表示，與韓、盧都是團隊的一分子，都會並肩作戰。

侯友宜強調，選舉的兩個價值，一個是正步對奧步，從頭到尾他絕對不會口出惡言、栽贓抹黑。第二，他從一個基層南部小孩，家裡也沒有人選舉過，一個人來到北部打拚，過去14個職位都有嚴格的考驗才能夠走到今天，未來當民選的首長，會跟所有傳統政治人物不一樣，他會永遠站在第一線，直接解決人民的問題。

媒體詢問，綠營、監察院在敏感時刻提出報告，會不會覺得受到打壓，甚至有點無奈？侯友宜說，監察院在選前扮演助攻的角色，他相信選民眼睛都非常雪亮啦，社會自有公評。

侯友宜表示，民進黨秘書長洪耀福昨天說，新北市贏、民進黨就大贏。這句話讓他想到，從6月開始就有很多的抹黑跟奧步，行政院、立法院、監察院一起圍上來，尤其在這關鍵的投票前幾天，他不禁想，侯友宜有這麼偉大嗎？偉大到這些院都變成東廠、西廠、南北廠，全部蜂湧而至。

對於立委段宜康持續針對侯友宜新莊房產攻擊，侯友宜回應，段宜康曲棍球欠人很多粒，吃了沒？一顆也沒吃啊！他說，段的話都是極盡抹黑造謠，不值得相信，段宜康先吞完曲棍球再說吧！

侯說，他已經很清楚講了3天，因為房屋占到別人的土地上面，只有買了36坪，這算是什麼炒地皮？侯反擊，老縣長繼承了1000坪的土地，那又怎麼說呢？

(中時 )

雲林》選舉看板惹議！他請來二位… 新竹》謝文進左批林智堅作秀 右…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。