新北》侯友宜板橋市場掃街 證實明與韓、盧台中合體

2018年11月14日 13:42 中時 王揚傑

侯友宜上午到板橋傳統市場拜票，受到支持者熱烈歡迎。（王揚傑翻攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜14日上午至板橋福德街與湳興市場掃街拜票，受到民眾熱烈歡迎，攤商送上菜頭、蒜頭、包子和肉粽，高喊「凍蒜」，祝侯友宜高票當選。

近日傳出侯友宜將與韓國瑜、盧秀燕合體，侯友宜證實明天會和他們在台中會面。侯友宜表示，與韓、盧都是團隊的一分子，都會並肩作戰。

侯友宜強調，選舉的兩個價值，一個是正步對奧步，從頭到尾他絕對不會口出惡言、栽贓抹黑。第二，他從一個基層南部小孩，家裡也沒有人選舉過，一個人來到北部打拚，過去14個職位都有嚴格的考驗才能夠走到今天，未來當民選的首長，會跟所有傳統政治人物不一樣，他會永遠站在第一線，直接解決人民的問題。

媒體詢問，綠營、監察院在敏感時刻提出報告，會不會覺得受到打壓，甚至有點無奈？侯友宜說，監察院在選前扮演助攻的角色，他相信選民眼睛都非常雪亮啦，社會自有公評。

侯友宜表示，民進黨秘書長洪耀福昨天說，新北市贏、民進黨就大贏。這句話讓他想到，從6月開始就有很多的抹黑跟奧步，行政院、立法院、監察院一起圍上來，尤其在這關鍵的投票前幾天，他不禁想，侯友宜有這麼偉大嗎？偉大到這些院都變成東廠、西廠、南北廠，全部蜂湧而至。

對於立委段宜康持續針對侯友宜新莊房產攻擊，侯友宜回應，段宜康曲棍球欠人很多粒，吃了沒？一顆也沒吃啊！他說，段的話都是極盡抹黑造謠，不值得相信，段宜康先吞完曲棍球再說吧！

侯說，他已經很清楚講了3天，因為房屋占到別人的土地上面，只有買了36坪，這算是什麼炒地皮？侯反擊，老縣長繼承了1000坪的土地，那又怎麼說呢？

(中時 )