新竹》謝文進左批林智堅作秀 右打許明財作假

謝文進總部主任委員李宏生（右）批林智堅「作秀市長」，以柯P父母親的原版照片和變造P圖（左上），砲打許明財「作假市長」。（羅浚濱攝）

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中時
羅浚濱

新竹市長候選人謝文進陣營14日左右開攻，批民進黨林智堅「作秀市長」，國民黨許明財「作假市長」，強調謝文進是做事的人，已開過上百場問政說明會，提出四大願景工程和七大社福政見及CF等傳達參選理念，不會參加公辦政見會，與作秀及作假的人同台。

謝陣營主任委員李宏生說，林智堅上任後幾乎天天開記者會，4年開了829場，其中活動記者會339場，啟用記者會357場，開記者會133場，平均每週開4次記者會，「作秀擺中間，政事放一邊」。

李宏生表示，民進黨以意識形態治國，長期漠視人民，讓「韓流」現象迅速席捲全台，掀起向民進黨怒吼、下台的全民運動，但國民黨提名的許明財，不打民進黨卻猛打無黨籍，只會P圖跟韓國瑜的合照沾光。

李宏生砲打許明財當過5年市長，對市政熟悉理應如數家珍，但對林智堅4年來的「飾政」沒有隻字片語，是不懂市政還是不知怎麼批評？還是面對民進黨氣勢就矮一截？或另有居心？許明財不批林智堅，專打謝文進是甚麼居心？

李宏生並以許明財和柯文?父母親合照的正版原圖，和作假照P圖，抨擊做假的前市長變造照片，未徵求同意，誇言竹中校友會全力支持的假象，傳播不實之事。

李宏生強調新竹要進步，林智堅不會做的事，許明財做不了的事，就讓謝文進來做，一個不想投，另一個投不下去，就票投謝文進。

(中時 )

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