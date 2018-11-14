台北》柯陣營掀敬老金抗議陰謀論 丁守中批荒謬

2018年11月14日 14:01 中時 楊佳穎 、 陳怡誠

國民黨台北市長候選人丁守中14日接受「POP搶先爆」面對主持人問及誰發動「走路工」，丁守中（見圖）怒批這完全是荒謬 ，柯文哲又在搞老鼠尾事件。（陳怡誠攝)

首都一役選情緊繃，台北市長柯文哲全力回防陸戰，但接連幾場掃街行程抗議者如影隨形，都鎖定取消重陽敬老金一事，更傳出有抗議者事後折返道歉，讓柯陣營懷疑另有內情，掀起「陰謀論」。對此，國民黨台北市長候選人丁守中今直批柯陣營荒謬、胡說八道，且柯文哲只要遇上對自我不利的事就推給別人，「證明這人就是人格上有嚴重的問題」。

丁守中今接受廣播專訪，對於取消重陽敬老金的抗議聲浪如影隨形，讓柯團隊掀起陰謀論，他直言「這完全是荒謬的，是否柯文哲又在搞老鼠尾事件？」全是胡說八道，根本是被抗議後，瞎掰、導演出的說法，好像人家抗議搞假的，在媒體上自圓其說。

丁守中進一步說，自己走基層、到菜市場拜訪時，也遇上很多長輩呼籲恢復重陽敬老金，而長輩關心自身權益天經地義，也向柯文哲表達不滿，「柯文哲去基層被嗆是自作自受」，自己做事自己擔，「怎麼會說是我們安排走路工？我們哪裡認識這些人？」

丁又批，柯文哲只要遇上對自我不利的事情就推給別人，包含施政缺失推給前人、收割剪綵時不提前人功績，如今砍掉重陽金被抗議又推給別人，說人家設計走路工，這不是荒謬嗎？「證明這個人就是人格上有嚴重的問題」。他呼籲，選一位台北市長必須要選人格特質，不能凡事推給別人，過去24位局處長離柯而去，就是他攬功、推過錯，也不尊重專家，讓這些局處長認清了。

他強調，自己上任後，一定會恢復重陽敬老金，「台北為何不能發，台北財力狀況更好，甚至能發更多一點」，至少先恢復，將來財務好或許能加碼、調整，讓長輩有小確幸。他也說，重陽敬老金不是救濟金，是對長輩的尊重，無論公車、旅館、市府設施優惠等，都是敬老非救濟，也沒排富，但柯文哲根本不懂這些，硬是刪除重陽金，激起長輩全面反彈，當然見到他要抗議。

(中時 )