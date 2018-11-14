曾莞婷爭取《角頭》前傳當「台灣劉嘉玲」

2018年11月14日 13:54 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

本土劇天后曾莞婷近年來在台劇有相當不錯的表現，社群網站更是超過百萬粉絲追隨，副業美妝品牌與服飾品牌也都有聲有色。今（14）日傳出她積極搶進國片市場，爭取拍攝《角頭》前傳，據悉將會和謝欣穎互拚演技，並和剛結婚的柯有倫有感情對手戲。

曾莞婷除了電視劇與副業達成成就外，積極搶進電影市場。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

曾莞婷日前曾傳出原本考慮接下《角頭2》的演出，飾演男主角王識賢的紅粉知己，並會有一場背部全裸露出腰窩的沐浴戲，但公司考慮形象而拒絕，由許維恩搶下這個角色。她也曾在臉書公開貼出新聞表示，希望之後還有機會合作。11月下旬《角頭》準備開拍前傳電影，講述鄭人碩所率領的五虎將年輕時的故事，並添加了新演員龍劭華和柯有倫。

先前曾莞婷曾因錯過《角頭2》，在臉書發文希望之後再合作。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

《角頭》系列的破億高人氣，再度吸引熱愛拍戲的曾莞婷，據《鏡週刊》報導，曾莞婷這次積極爭取演出機會，希望能在國片站穩台灣一姐的位子，據傳劇組為她量身打造角色，將與謝欣穎一同演出第二女主角的角色，並與柯有倫有感情戲，謝欣穎則和鄭人碩配對。

擁有高人氣的曾莞婷也被網友形容若演出黑道電影，就像是《無間道》中的劉嘉玲。（圖／翻攝自曾莞婷臉書）

《角頭》講述台灣的「兄弟」情，與香港《無間道》一樣深受粉絲喜愛，不少粉絲得知曾莞婷要演出《角頭》前傳，有人大讚曾莞婷就像是《無間道》中劉嘉玲的感覺，劉嘉玲在《無間道》演出大哥的女人、黑幫大姐Mary，若曾莞婷真的參與《角頭》演出，有粉絲形容她就像「台灣劉嘉玲」般，能在電影中畫龍點睛。

(中時電子報)