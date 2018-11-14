影》男跑步過馬路 被85歲阿公撞飛 驚悚影片曝光!

40歲李姓男子橫跑過馬路，被85歲楊姓阿公開車經過彈飛。（吳敏菁翻攝）

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40歲李姓男子橫跑過馬路，被85歲楊姓阿公開車經過彈飛，擋風玻璃破碎。（吳敏菁翻攝）
40歲李姓男子橫跑過馬路，被85歲楊姓阿公開車經過彈飛。（吳敏菁翻攝）
40歲李姓男子橫跑過馬路，被85歲楊姓阿公開車經過彈飛。（吳敏菁翻攝）
人撞車？男子橫過馬路被85歲阿公撞飛命危掀起熱議

彰化縣鹿港鎮中正路10點發生40歲李姓男子橫跑過馬路，被85歲楊姓阿公開車經過彈飛、人倒地、轎車卻逃逸的驚悚畫面，掀起熱議，李姓男子送醫搶救，有生命危險，楊姓駕駛隨後被民眾給攔下，已經被帶回交通隊偵訊。

這起突然又驚悚車禍發生在鹿港中山路，當時車流不歇，李男東西張望一下後後，快跑橫過馬路了，說時遲那時快，駛過一輛轎車，人瞬間被彈飛，跌落車頂，再滾落道路，轎車擋風玻璃破碎一地，轎車仍不管不顧，繼續向前開。

畫面曝光，網友熱議，有批評根本是人撞車啊！開車的人也真衰，但網友也說跑了就輸了，會跑只有喝酒、無照和被通緝，「是酒鬼遇上瘋子嗎？」 行人不應該任意穿越馬路，但汽車駕駛肇逃就是不對啊」，也有網友揭發駕駛是近90歲，引發高齡駕車討論。

幸好車禍現場後面剛好是消防隊的勤務車，第一時間報案請求支援，李姓男子送往彰基鹿港分院，李男右大腿骨折變形，左手撕裂傷，頭部、胸部重挫、臉部撕裂，有生命危險已轉到彰基進行搶救。而楊姓駕駛隨後以被民眾攔截，被帶回交通隊偵訊。

鹿港警分局交通分隊長張力仁表示，楊姓駕照，有駕照，酒測值零，供稱要去修車，所以上路測試一下車況，根本沒想到突然有人衝出，突然撞上去後，嚇到完全不知所措，非常驚惶，腦中一片空白，才會繼續開車。

鹿港警分局偵訊後，下午將依公共危險罪，移送彰化地檢署，根據刑法，肇事逃逸，將判處1年以上7年以下有期徒刑。

(中時 )

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