NBA》勇士主場逆轉勝 老鷹吞5連敗 林書豪10分4助攻

2018年11月14日 13:56 中時電子報 黃邱倫

勇士今日「背靠背」迎戰老鷹，差點因為茶壺內風暴所累，幸好杜蘭特挺身而出，加上庫克與克雷湯普生的力挺，後來居上110比103逆轉勝，同時也送給老鷹5連敗。

勇士昨日在延長賽不敵快艇，賽後傳出卓雷蒙格林怒罵杜蘭特的內鬨消息，球團快刀斬亂麻的處分卓雷蒙格林1場禁賽。

此役勇士少了防守專家卓雷蒙格林，加上史提芬柯瑞持續因傷缺陣，開賽後進攻端打得有些混亂，節奏被對方拉著走，半場打完落後3分。第三節杜蘭特連投帶罰攻下8分，克雷湯普生、庫克與傑瑞柯也都找回手感，單節33比24的攻勢扭轉落後劣勢，決勝節逐漸拉開領先差距，勇士最終擺脫低迷氣氛，笑納本季第12勝。

老鷹最近10場比賽僅獲1勝，5連敗纏身後，3勝11敗，東區戰績倒數第2，僅優於爐主騎士。不受球團重用的華裔球星林書豪，上半場4投1中，下半場5投3中，包含兩顆三分球，全場攻下10分、3籃板、4助攻，並且製造杜蘭特進攻犯規，幫助球隊將落後比數縮小至5分差距，可惜為時已晚，老鷹依舊沒能止敗。

少了史提芬柯瑞與卓雷蒙格林的勇士，改讓庫克和傑瑞柯先發，兩人此役都有不錯表現，庫克18分、4籃板、6助攻，傑瑞柯飆進4顆三分球，貢獻14分、13籃板，杜蘭特攻下全場最高29分、6籃板、3助攻，克雷湯普生24分、5籃板、4助攻、3抄截。

老鷹力捧的新人崔楊，12投2中，手感冷到極點，第四節坐足冷板凳，普林斯22分，貝茲摩18分，老將卡特11分。

(中時電子報)