雙11退貨潮 他急退的訂單是「豬、孔雀與一斤娃娃魚」

2018年11月14日 13:57 旺報 王曉鈴

每年大陸雙11購物潮結束後，下一波就會出現剁手黨被理智喚醒的退貨潮。在眾人退衣服退鞋子時，一位福建廈門網友急著要退的「貨」很驚人，退貨單內容為一隻藍孔雀、一隻寵物小香豬、還有「一斤娃娃魚」！

這名微博網友在11月11日前晚喝醉酒，在雙11整點清空了購物車。他以為自己只是下單了兩套衣服，第二天清醒後，打開淘寶準備查看物流訊息時，突然發現「寵物小香豬」和「8個月雌性藍孔雀」這兩單訂單，赫然躺在自己的「待發貨」一欄中。

更令他宿醉驚醒的是，再一查京東訂單，他還順帶訂了一斤「生鮮包活」娃娃魚。

這名微博網友趕緊退貨，與店家協商後，藍孔雀和小香豬都已經成功退款，但因為娃娃魚不能退貨，所以目前正在認真研究菜譜中（後來他表示這是玩笑話）。

這些朋友圈截圖被發到微博上後，網友們紛紛表示笑到岔氣，封他為「雙11購物荒謬冠軍」的頭銜。

據觀察者網報導，這位「雙11購物荒謬冠軍」是一名讀舞台美術設計的大二學生，平時就很喜歡小動物，所以購物車裡攢了不少小動物的鏈接，可能是當時喝多了一不小心誤點，才買下了藍孔雀、小香豬和娃娃魚。

不過網友上網買動物要小心了，據陸媒報導，《淘寶禁售商品管理規範實施細則》，其中第八部分關於「動植物、動植物器官及動物捕殺工具類」的禁售規定中寫道，國家重點保護類動物、瀕危動物、國家保護的有意的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物的活體是被禁售的。此外，根據《中華人民共和國郵政法實施細則》第三十三條規定，明確要求禁止寄遞或者在郵件內夾帶「各種活的動物」。

(旺報 )