劉寶傑主持《關鍵時刻》約滿走人 于美人：他是人才

2018年11月14日 14:13 中時 蕭雅玲

于美人主持衛視中文台《請問你是哪裡人》，日前浩子加入主持團隊，兩人默契十足，今（14日）第二次進棚錄影，于美人也說，「雖然是第一次，但覺得前世就認識他，不是這次才認識」，還開玩笑叫浩子不要被她的美豔外表嚇住就好，讓一旁的浩子忍不住說：「要去觀落陰」，笑翻全場的人。

于美人與浩子進棚錄影前，便先在化妝間開直播，吃蛋糕、喝紅酒，她用「量小易盈」來形容做節目，卻被浩子誤解成「意淫」，讓她當場無言。她解釋，「量小易盈」意指做節目食量要很大，否則吃一點東西就很容易飽了。在浩子加入主持團隊後，她也覺得很開心，「一般都會認為2個人合作，一定會是惡虞我詐競爭的關係，但在我們這個組絕對不會發生，因為我們度量、胸懷都很大！」浩子也說：「說我們已經變成忘年之交」，並開玩笑說與于美人一起主持節目彷彿「家有一老如有一寶」般的珍貴。

之前主持節目搭檔都不太會喝酒，昨浩子也帶了一罐紅酒，沒想到錄影前2人就在攝影棚開喝，對此于美人大虧浩子心機重，把她灌醉後，浩子就會變節目的主Key！而浩子也開心說，「真是酒逢知己千杯少」。對於《食尚玩家》傳出要收，浩子也說，雖有跟工作人員吃飯、聚餐，但節目要收也是看報導才知道。

而于美人被問到劉寶傑主持東森《關鍵時刻》，日前因選舉扯出風波後，確定回去主持到約滿即走人，對此于美人也說「就祝福吧，他是人才到哪裡都可以發光，要對他有信心！」被問到是否會接掌《關鍵時刻》主持棒，于美人則回應：「東森沒接觸過！」

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(中時 )