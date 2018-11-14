爆包含未婚妻在內「同時交5女」 男星稱找真愛挨轟渣男！

班傑即將結婚，竟爆過去同時交往5女找真愛，未婚妻只是其中之一。(取材自班傑臉書)

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中時電子報

擁有多國混血帥氣外表的男星班傑，在戲劇跟綜藝節目都有亮眼表現，而36歲的他近來感情世界也有大斬獲，今年5月花20萬包場餐廳，跟交往2年的27歲泰國籍華裔女友Cindy求婚成功，預計明年5月結婚，沒想到日前他上《小明星大跟班》，竟大爆其實未婚妻不過是當時交往的5女中的1名，Cindy知情但選擇包容，然此事卻讓同場的購物專家斯容聽了超傻眼，轟班傑「太渣了」。

即將升格人夫的班傑，日前參與《小明星大跟班》的「男藝人情聖事蹟大賽」單元，透露自己30歲前很專情，也曾有過長達6年的感情，但後來認為太專情無法找到真愛，與此同時好友推薦他看一本書《理想的男性》，自爆當時按照書中建議談戀愛，並遵守規定條件，同時有5個女友而且「必須有兩個交往6個月以上，其他3個可替換」，他為此積極交往異性朋友，真的湊滿5個女友。

班傑也在節目上曬與未婚妻Cindy的甜蜜照，坦承Cindy就是5名女友中的一名，而交往期間還被女方發現「家裡有別的女生的頭髮」，然Cindy對此選擇包容，讓班傑決心定下來好好交往，不過未婚妻可接受不代表眾人都能接受，來賓斯容聽完完全驚呆，搖頭大嘆：「太渣了，我覺得不是情聖，是渣男！」。

(中時電子報)

班傑自爆婚前曾同時交往5名女友。

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