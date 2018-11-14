基隆》基隆市公投票 漏印5200張

2018年11月14日 14:19 中時 張穎齊

9合1選舉將在24日登場，今年公投共有10案，創下史上最多公投案一起投的紀錄，基隆市的公投票，卻傳出有少印的情況，基市選委會總幹事王榆森證實少印5200張，已緊急通知印刷廠補印，會在21、22日前補齊，絕不會影響選務作業。

根據基隆市選舉委員會公布的資料顯示，基隆市公投人口為32萬30人，市議員選舉人口為30萬8433人。王榆森指出，上周五（9日）在點交時，發現印刷廠將公投票數比照市議員選舉人票數來印製，經清點後，漏印數量非兩者選舉人數相減，總計少印了5200張公投票。

王榆森說，當下已立刻通知印刷廠補印，但目前全台各縣市也都正在印製選票中，基隆市委託的印刷廠已排定印製台北市的選票，等台北市選票印完後，會立即排程補印。

王榆森表示，由於21、22日公投票要交給選務中心點交，所以一定會在這2天前補印完成，屆時等選委會核實無誤後，會再將公投票轉交給各投開票所，絕不會影響選務作業及投票日流程。

據了解，基隆市的選票是委託新北市1間印刷廠印製。另根據公民投票法規定，年滿18歲的中華民國國民，並在中華民國各縣市繼續居住達6個月以上，才具有公民投票權；依公職人員選舉罷免法規定，市長、市議員和里長選舉，選舉人必須是年滿20歲的中華民國國民，並在選舉區繼續居住4個月。

(中時 )