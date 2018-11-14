新竹》竹縣首場公辦政見會 徐欣瑩大談「小台北」

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩在新竹縣首場公辦政見發表會上大談竹北是「小台北」。（邱立雅攝）

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邱立雅

新竹縣首場公辦政見說明會14日上午在竹北市民眾活動中心舉辦，4名縣長候選人率先上台發表政見，湊巧的是，4人抽的號碼正好與號次相符，由1號楊文科率先上台，接著2號葉芳棟、3號鄭朝方以及4號徐欣瑩。最後上台的徐欣瑩大談竹北要變成「小台北」，房價比台北低、生活環境比台北更好。

徐欣瑩一上台就談論新竹縣的交通問題，認為尤其竹縣居民到竹科上班，飽受塞車之苦，她提議五楊高架橋要往南延伸，經國橋連接竹東中興路、竹市到園區一條線，打通地區性塞車節點，做好3橫3縱交通建設。

此外，徐欣瑩還暗批鄭朝方的輕軌政策，不要步上高捷後塵，她認為應要先培養民眾搭乘大眾運輸習慣，所以她將率先發展公車網路系統，還要吸引人潮進駐，讓人潮帶來錢潮。

針對竹北地區發展，徐欣瑩提出「小台北」理論，她認為竹北就像個小台北，有優質時尚的環境，但卻沒有百貨公司電影院，她希望竹北要有更多的運動場所、親子樂活公園，還要推動成立台大附中。讓竹北沒有高房價，生活環境比台北更好，所以她還要引進YouBike。

最後徐欣瑩提及近來充滿爭議的地價稅問題，她堅決反對「抽民稅厚財團」，她並不反對漲地價稅，但她反對地價稅暴漲。最後她也提到上任後，絕不發放電玩等等八大行業執照。

(中時 )

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