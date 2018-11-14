新竹》竹縣首場公辦政見會 徐欣瑩大談「小台北」

2018年11月14日 15:03 中時 邱立雅

新竹縣首場公辦政見說明會14日上午在竹北市民眾活動中心舉辦，4名縣長候選人率先上台發表政見，湊巧的是，4人抽的號碼正好與號次相符，由1號楊文科率先上台，接著2號葉芳棟、3號鄭朝方以及4號徐欣瑩。最後上台的徐欣瑩大談竹北要變成「小台北」，房價比台北低、生活環境比台北更好。

徐欣瑩一上台就談論新竹縣的交通問題，認為尤其竹縣居民到竹科上班，飽受塞車之苦，她提議五楊高架橋要往南延伸，經國橋連接竹東中興路、竹市到園區一條線，打通地區性塞車節點，做好3橫3縱交通建設。

此外，徐欣瑩還暗批鄭朝方的輕軌政策，不要步上高捷後塵，她認為應要先培養民眾搭乘大眾運輸習慣，所以她將率先發展公車網路系統，還要吸引人潮進駐，讓人潮帶來錢潮。

針對竹北地區發展，徐欣瑩提出「小台北」理論，她認為竹北就像個小台北，有優質時尚的環境，但卻沒有百貨公司電影院，她希望竹北要有更多的運動場所、親子樂活公園，還要推動成立台大附中。讓竹北沒有高房價，生活環境比台北更好，所以她還要引進YouBike。

最後徐欣瑩提及近來充滿爭議的地價稅問題，她堅決反對「抽民稅厚財團」，她並不反對漲地價稅，但她反對地價稅暴漲。最後她也提到上任後，絕不發放電玩等等八大行業執照。

(中時 )