帶毛小孩一起上班 變公司寶貝

2018年11月14日 14:09 中時 曹婷婷

Anny（右）養有「胖胖」、「嘿嘿」2隻米克斯，毛小孩也成為公司的寶貝。（曹婷婷攝）

帶愛犬愛貓上班，是許多狗爸媽的小確幸，「石蓋建築空間規畫設計」鼓勵員工攜帶寵物到公司，寵物與主人一同上下班，成為公司最溫暖的風景；設計師Anny養有「胖胖」、「嘿嘿」2隻米克斯，毛小孩也發揮療癒人心之效，

員工遇到再大壓力，跟狗逗弄一番就很紓壓。

建築設計是高壓工作，Anny平日專注工作之餘，仍騰出不少心思伴愛犬，不只每天煮雞肉給狗吃，更天天帶狗散步，趣稱養狗讓身體變健康，心中有滿滿愛的她，甚至夢想將來能買一塊地照顧更多亟需家園的狗兒。

她笑說，以前曾被狗咬，腿上至今還留著傷痕，但卻未烙下畏懼狗狗的陰影，反而受到胞姊養黃金獵犬「大毛」影響，迸發養狗的廿頭。3年前領養「胖胖」，後來又在公司附近救了一隻流浪狗「嘿嘿」和7隻幼犬，在尚未幫狗兒找到好歸宿前，最高紀錄曾一口氣在公司養了8隻狗。

後來如願幫狗兒們送養到美國，送養前發現「嘿嘿」有心絲蟲感染，原本打算治癒後就送往美國，但長達4個月療程，讓她決定收養「嘿嘿」。也由於「嘿嘿」是公司附近撿回的流浪狗，中間幾經波折，老闆、員工都參與了這場救援行動，因此，當「嘿嘿」成為這個大家庭一份子，一切都理所當然。

「石蓋建築空間規畫設計」總監温少強說，帶寵物來公司只有一個要求就是維持環境整潔，他認為，公司有寵物之於整體氣氛是好的，因好幾次發現設計師們在外遇到不如意的事，回來有貓狗可以逗弄、互動陪玩，壓力瞬間釋放，毛小孩堪稱是最好的心理療癒師了。

(中時 )