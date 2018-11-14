台中花博效應！人潮帶來錢潮 后里房市鍍金

2018年11月14日 14:12 中時 盧金足

詠丞建設后里區推案「詠丞文匯」買氣暢旺，提早動工興建。（盧金足攝）

台中市花博后里園區開幕後人潮不斷，也帶動后里房市龐大商機。（盧金足攝）

后里交通方便，因為花博效益變成搶手的蛋黃區。（盧金足攝）

台中市花博后里園區開幕後人潮不斷，人潮帶來錢潮。（盧金足攝）

詠丞建設榮獲「國家建築金獎」與「台灣誠信建商」雙冠王，2018再度榮獲20屆「國家建築金質獎，將台中七期豪宅建築團隊的經驗，移植到后里。（盧金足攝）

后里區選為2018台中世界花卉博覽會園區，以往被視為蛋白區，頓成熱騰騰的蛋黃區黃金地段，不只土地行情漲二到三成，大樓房價也站上二字頭，加上科技大廠招商引資，國內知名麗寶樂園擴大事業版圖及早卡位，詠丞建設在后里推出七期豪宅等級的電梯別墅及金店面建案「詠丞文匯」，受花博利多效應銷售搶手。

台中市府打造三處花博園區，后里與豐原、外埔隨著花博開幕，人潮湧進，為了保存后里馬場的古蹟與歷史建物而修改內容，獲得園藝生產者協會肯定，市府強調，花博不只是一次性的盛宴，市府運用永續概念進行展覽規畫，隨之推動的交通，經濟，觀光，產業等周邊建設都將留下，為地方帶來永續發展。

花博后里園區呈現多元地景，周遭房地產也水漲船高，詠丞建設在后里推案「詠丞文匯」，出現熱賣盛況，電梯別墅及金店面不只有國外的客源下單，還有人想買下全部店面，看好后里花博未來的繁榮延續，加上中科后里園區引進大量全國高科技菁英人口進駐，房屋需求擴增，開啟后里房地產第一波漲價潮。

尤其，麗寶樂園擴大事業版圖，引進全國最大摩天輪「天空之夢」，園區規畫OUTLET MALL及國際賽車場相繼投入營運，帶動上千就業人口引爆后里第二波房地產強勢上漲。

詠丞建設專案經理鄭詠哲表示，后里房價節節高漲，新透天要價千萬元以上，地段稍好一點的都要上看1500萬以上，新大樓甚至開價2字頭以上，行情已經不輸給鄰近的豐原區。

利多包括政府重大交通建設全部到位，過去后里與台中市豐原區銜接的道路只有國道1號、台13線，台中市府為了花博斥資在后里區多開闢2條南向跨溪道路，連結豐原大道及國道四號神岡交流道，今年10月已經通車，打通后里聯外交通的任督二脈，還有目前國道四號延伸工程2017年已經開工，預計2021年完工，通車後由后里到達台中豐原、各屯區交通更快速便捷，直接縮短城鄉距離。

台中市府打造后里與豐原地區地限量，射出三支箭帶動建設，第一，新車站計畫，鐵路高架化；第二支箭，水岸花都；第三支箭，大台中山手線，把山線和海線串連成環線；再加上花博，打造嶄新后豐。

詠丞建設專案副理陳聖杰說，后里市中心商圈蛋黃區一地難求，在甲后路、民生路雙商圈重疊處，推出電梯別墅及電梯金店面，臨路型還可規畫出租套房墅，設有獨立電錶、電子密碼鎖，投資置產兩相宜。

詠丞建設榮獲「國家建築金獎」與「台灣誠信建商」雙冠王，2018再度榮獲20屆「國家建築金質獎，將台中七期豪宅建築團隊的經驗，移植到后里，打造人文、人性的高CP質頂尖豪宅，花博展期半年「錢」力驚人，更為后里房地產帶來激勵效果。

(中時 )