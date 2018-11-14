彰化》小野讓選情告急？柯媽媽南下彰化力挺小野是好人

2018年11月14日 16:57 中時 吳敏菁

柯媽媽南下彰化陪同黃文玲到菜市場拜票。（吳敏菁翻攝）

柯媽媽南下彰化陪同黃文玲到菜市場拜票。（吳敏菁翻攝）

小野事件讓柯文哲選情緊繃，柯文哲媽媽何瑞文英14日第4度到彰化，陪無黨彰化縣長候選人黃文玲拜票，對先前罵姚文智「沒路用」，姚媽媽落淚，柯媽媽不減火力，回擊「你兒子先罵人」，並護航「小野是好人」、「小野是柯文哲的老師，怎麼會害他？」

柯媽媽14日陪同黃文玲在彰化三民市場拜票和攤商、婆婆媽媽們握手搏感情，粉絲請求簽名，笑得開懷，柯媽媽說不擔心選情，選舉是「由天不由人」，相信選民知道誰才是最認真、對台北市最有幫助的人。

對於姚媽媽哭了，柯媽媽仍替兒子柯文哲抱不平，高分貝回擊姚文智罵柯文哲是「

潑猴」，說辯論要延後幾天，姚文智竟說「阮沒讀書、耍賴、騙子，自己幾兩重都沒秤看看，」這樣一路罵、一直罵，罵了1年多，才不過回一句「你沒路用」，不過是差不多而已。

柯媽媽怨嘆不公平，但態度還是很輕鬆，不認為柯文哲選情告急，直說「若是做不對，被人嫌是應該」但是柯文哲一天做10多小時、不貪汙、4年替台北市府省400多億元，「實在是很認真」，再次溫情喊話「你有認真，媽媽都知道。」

黃文玲說，民進黨不知用什麼方式讓小野去支持陳其邁，製造綠白合作的假象，是吃柯文哲豆腐，姚文智攻擊柯文哲，柯文哲說如果他是政客就把小野開除，但他並沒有為平息民怨、救民調開除小野，並且柯文哲還一再強調要推倒藍、綠的高牆，找中間的白色力量。

對於小野風波，柯媽媽也急著跳來護航，直說害人的絕不是小野，她強調「小野怎麼會害他？小野是柯文哲的老師，小野人也很古意，是很直的人。」並坦言雖然不認識小野，但大家都知道小野是文化人，很多人都稱讚他，柯文哲也很尊重他。

(中時 )