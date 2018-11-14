國民黨青年輔選列車全速起動 新竹市長候選人許明財三度深入榮民眷區

2018年11月14日 14:28 中時電子報 綜合報導

圖片來源：新竹市長候選人許明財 提供

圖片來源：新竹市長候選人許明財 提供

圖片來源：新竹市長候選人許明財 提供

2018年新竹市市長、議員及里長三合一選舉最後關頭，市黨部主委呂學樟籲全力衝刺以達勝選。國民黨輔選列車全速起動，地方黨部陪同市長提名候選人許明財拜票，足跡踏遍全市各區大小角落；黃國新黨部三度深入眷村家戶拜訪，均獲得熱烈迴響。許明財前進空軍三村，專程向居住於載熙國校旁退休小學老師陳啟泉請安致敬，陳老師熱烈回應預祝許明財高票當選。

國民黨在新竹市輔選列車全速起動，地方青年團體結合黨籍提名議員及里長競選團隊，陪同許明財拜票懇託，一路從香山地區中華路、大庄路起步，到巨城購物中心、新竹都城隍廟等地，13日上午到達關東市場光復路一帶，獲得鄉親父老的支持與認同。

黃國新黨部13日下午更大規模結合青年、婦女、榮民眷團體、黨提名議員及里長同志，輔選市長提名參選人許明財，三度深入大鵬及武陵等各眷改社區，全面進行家戶拜票，同樣受到熱烈歡迎。

黃國新主委趙建爍強調，眷村社區懇託拜票，自今(107)年初以來，迄今已是第三度循環進行。黃國新黨員所有黨員將無二心全力擁護全力支持黨提名市長候選人許明財，及提名議員及里長候選同志。

從之前在東區公學甲、乙區、文教新城、華廈金城進行拜票，看見鄉親長輩對許明財重返市府執政的期待與祝福；再從西區大鵬新城一路到北區武陵社區，特別就現任市議員競選團隊，包含：西區陳治雄、北區蕭志潔、東區鍾淑英、張祖琰、鄭正鈐，以及首度參選東區市議員新秀嚴翊琦等提名同志，一路傾全力大陣仗陪同許明財一步一腳印，精誠團結踏實走過每一寸土地，受到眷村父老的熱絡歡迎，深感選情對黨籍參選同志應屬「審慎樂觀」。

許明財表示，走過大小眷村，看到父老生活起居，深感對年長長輩照顧尤其有加強的必要，另外對於眷村的永續發展，及眷村青年返鄉就業等問題，都是刻不容緩的問題，許明財更表示我們都會老，很重要的「老有所終」問題，除了繼續延用現有老人福利政策，還要再強化並再擴大照對象和範圍。除了之前已在天公壇發誓，重返執政後的安老津貼續發而不減發，另維持重陽敬老金2000元外，再加碼：

一、擴大照顧範圍和對象。也就是凡民國106年以前就入籍新竹市者，都可同樣享受所有老人福利，包括安老津貼。

二、增發節歡樂金，即過年2000元、端午節和中秋節各1000元。

三、凡民國106年以前入籍新竹市的長者，都納入安老津貼和節慶津貼發放範圍，也就是不設排富條款。

(中時電子報)