台中》「韓流」助陣盧秀燕 林佳龍：找人助陣就淪B咖

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台中市長選情詭譎，國民黨候選人盧秀燕在「韓流」加持下，人氣上揚。民進黨候選人林佳龍今天表示，如果盧秀燕找韓國瑜來站台，那就是選民在「追星」，盧秀燕就淪為B咖的角色，他也有自信的說，他本來就是A咖，不需要明星來加持。

林佳龍今天接受蔻蔻早餐專訪表示，「韓流」集結藍營士氣有一定程度的影響，不過台中人對台中市長有一定期待，對台中影響不大，但的確有感受到壓力。

他反諷盧找韓國瑜站台，選民追的是韓國瑜並非盧秀燕，盧秀燕就淪為B咖的角色，因為焦點都在韓國瑜身上，林佳龍也有自信的說：「而我本來就是A咖，是現任市長，在任內也有政績，能帶給台中市民光榮感，不需要明星來加持。」

不過他說，這也連帶影響到綠軍的危機意識，造成綠軍出來投票，不少選民跟他握手時都特別用力，要他加油，感受的到選民的熱情又回來了。

主持人周玉蔻詢問對於這場選戰難道不擔心嗎？林佳龍說，與其說樂觀，不如說「很精算」，他有把握民進黨的台中市議員席次會增加。

林佳龍說，他採取直營的方式，跨越派系跟議員直接跟里長接觸，在這4年間625個里跑透透，相信里長們會採取「分裂投票」處理，因為很多里長是挺他的。林佳龍也對自己4年任內的政績也很有信心。

他提到，相信看過花博的人也感受到城市光榮感，目前超過70萬人，在地人就有五分之一，這些對選戰都有正面影響。

(工商 )

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