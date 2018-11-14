台中》林佳龍：若連任做滿四年 不會去想閣揆或總統

2018年11月14日 14:50 工商 崔慈悌

台中市長選情緊繃，國民黨籍候選人盧秀燕在「韓流」加持下，人氣上揚，林佳龍今天接受專訪表示，確實有壓力，但他有把握民進黨的台中市議員席次會增加。林承諾，若能夠連任，未來將做滿4年任期，不僅沒有擔任閣員或閣揆的想法，對2024年的總統選舉也沒有打算。

林佳龍今天接受「蔻蔻早餐」專訪，對昨晚進行台中市長候選人辯論會，林佳龍表示，很珍惜這次辯論的機會，有把想說的話都說出來，「昨天表現滿好的」，從網友的評論來看，網友們瞬間就掌握數字，比過去新聞評論員更厲害。

他說，可惜的是，沒看到對手對於台中有具體政見跟主張，只看到對手為了贏，把台中講的很糟，都是負面的批評。例如對方指出台中觀光客少、薪資差，但從客觀數字來看，台中都是越來越好，薪資所得成長率最高，招商9000億元，六都最好，實質薪資所是六都第三。

盧秀燕又批陸客變少，但林佳龍也提出具體數字，台中國際旅客增加變多，台中機場增加20個國際航線、有40萬國際旅客。

林佳龍認為，台中市民普遍有光榮感，如果這些這麼容易做到，以前人就做了，對盧秀燕把台中講得那麼不好，林佳龍也對盧秀燕說：「妳講那麼糟，彷彿妳才是救世主，這4年掉進地獄，抹煞我們努力就算了，講這麼差之後，台中會一天變好嗎？」，很多扭曲的話一直講，「對方好像一直跳針，無法對數字有理型討論，變成各說各話」。

對盧秀燕緊咬著「空汙牌」猛打，林佳龍表示，「盧當6屆立委、20年，我們查過她過去所有提案，沒有一屆提出跟台電有關的改善修正案，最近才開始關心？若火力發電廠是空汙原因之一，這是國民黨執政30年前蓋的」。

林佳龍也批評盧秀燕：「放火的人來責備救火的人，這樣不好看」，尤其批評都針對個人、他的家人怎麼樣，住在某一間房子就會抗空汙？「怎麼可能，空氣是流動的，不斷動員黨、議員參選人去包圍（我住的地方），搞得住戶都不舒服」。

對於盧秀燕的猛攻，林佳龍說，確實壓力很大，他自己不是台中過客，台中市早已是他的家，他要為自己的家努力，從選戰開打以來，他從沒有針對盧秀燕個人或是她的家人，用負面的方式攻擊；但他很遺憾這段時間，他一直受到針對他個人或他的家人、他的家，鋪天蓋地的抹黑。

他也承諾，若能夠連任，未來將做滿4年任期，就是想把工作做好，因此在第二任期內，不僅沒有擔任閣員或閣揆的想法，對於2024年的總統選舉也沒有打算。林佳龍說，了解他的人就知道，他本來就這樣講了，他認為做台中市長是他一生最光榮的事，他想把它做好，所以10幾年前他才辭官參選。

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