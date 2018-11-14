詹江村告王浩宇和網友 稱有錄音檔就退選捐3000萬

2018年11月14日 14:38 中時 葉臻

詹江村提出資料佐證，將一併提告網友。（葉臻攝）

詹江村表示王浩宇買廣告對他做出不實指控，若能提出錄音檔佐證，他就立刻辭掉市議員、退選，並捐出3000萬和他唯一的一台車做公益捐。（葉臻攝）

桃園市議員候選人詹江村14日上午到桃園地檢署按鈴，控告市議員候選人王浩宇、綠黨市議員候選人和分享連結的網友意圖使人不當選和加重毀謗2項罪名，詹江村表示王浩宇買廣告對他做出不實指控，若能提出錄音檔佐證，他就立刻辭掉市議員、退選，並捐出3000萬和他唯一的一台車做公益捐。

王浩宇臉書日前爆料國民黨籍市議員舒翠玲不滿座位安排，拍桌飆罵平鎮區公所職員，同黨議員詹江村當時聲援舒翠玲，表示是區公所連變更議程不告訴議員，用這樣方式霸凌舒，王浩宇隨後臉書爆料詹江村致電問個資，要清算爆料的離職員工。

詹江村表示，綠黨候選人買廣告對他做出不實指控，並且宣稱握有他打電話到平鎮區公所要公務人員個人資料的錄音檔，他承諾，只要王浩宇有辦法在明天前拿出錄音檔，證明他有去到平鎮區公所要資料，「我就退出選舉、退出政壇，並且捐出3000萬做公益捐」，並將他唯一的財產－他的車，一併捐出。

詹江村表示，由於當時王浩宇卻在網路上說，這件事會被爆出來，是因為當事人剛離職，他因為沒聽說民政局有人事異動，才問府會聯絡人吳樺光王浩宇怎麼會製造這個謠言，但我並沒有要個人資料，「這違反個資法」。

詹江村強調，如果他有欺壓任何一個基層公務人員，「那我該死，你讓我一次死掉」，但他沒有欺壓過任何一個基層公務人員，他在5月份開始也有持續講過，市政府有一個「滅舒計畫」跟一個「滅詹計畫」，所以數月前的區公所影片才會在選前流出來。

詹江村表示，4年前王浩宇還沒選議員之前就曾抹黑他，說他是全台灣最大的地下繁殖場，還宣稱掌握錄音檔跟錄影檔，他當時懸賞1000萬要王浩宇拿出影片，結果王浩宇在最後一刻刪掉所有的文章，還帶了一個小編跟他道歉，「但這次他是自己直播，所以沒辦法有其他人頭。」

詹江村也拿出一大疊資料強調，王浩宇在直播上說他要在選前公布錄音檔讓他不能當選，「這個就是最明顯的意圖使人不當選」，連同有買廣告的綠黨市議員候選人、分享的網友他都要一併提告意圖使人不當選和加重毀謗2項罪名，藉此終結流言。

(中時 )