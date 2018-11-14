青年「參與」很重要！翁紹輝招聚年輕人 呼籲為未來盡份心力

2018年11月14日 14:35 中時電子報 綜合報導

「年輕人」是一個國家的曙光與未來，長江後浪推前浪，一代新人換舊人。當一個社會毫無進步躊躇不前，主要原因之一不外乎是想法跟不上時代了。先前為了改變國民黨形象，而帶領青年部舉辦吉祥物設計比賽的主導人翁紹輝聲名大噪，他是國民黨青年部的主任，帶領青年軍站出來，善用年輕人的熱血與積極，一起改變台灣、翻轉政黨，盡心盡力。

因著國民黨吉祥物設計比賽中的參賽作品「虧雞」，成為當時最夯的話題，並讓市民看見年輕創作者的才華與創意；除此之外，國民黨青年部還舉辦了「國民黨青年盃狂5夏祭」全國大賽，比賽項目有彈唱、熱舞、電競、設計，以時下年輕人最感興趣的領域鼓勵勇敢追夢。翁紹輝以實質的行動招聚年輕人發聲，為的就是鼓勵他們參與，畢竟要改變台灣，年輕人必須要實際了解與投入，不能夠再置身事外了。

翁紹輝曾是金門縣政府的公務員，因獲得國民黨主席吳敦義的賞識，提拔擔任國民黨青年部主任一職，獲得各界肯定，更被稱為「金門之光」。翁紹輝說，他想改變未來，我們要走出台灣，勢必得跨過中國，單就這點，他選擇從國民黨出發。兩年前的選舉對於國民黨可說是當頭棒喝，由藍轉綠，讓不少國民黨師深切省思，但這對於翁紹輝來說，逆境中的國民黨才是發光的最佳機會。

眼看選戰在即，很多議題可以被討論，翁紹輝認為青年參與非常重要。他表示，年底的選戰攸關青年的未來，若我們對生活不滿意，就必須要站出來關心自己家鄉的未來，把這一票投給一個值得託付的對象！

(中時電子報)