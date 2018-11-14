準金馬新人傅孟柏赴陸打拼 曬照連撞臉木村、孔劉

2018年11月14日 14:40 中時 徐桐炘

傅孟柏以電影《范保德》入圍本屆金馬獎最佳新演員，特地向劇組請假回台灣參與17日的頒獎典禮，對於即將開獎，他表示：「拿到入場卷已經非常開心，其他的就順其自然，老天自有安排。」淡定態度被笑稱是「佛系入圍者」。至於會攜帶什麼幸運物出席金馬盛會呢？他透露：「家人就是我的幸運星，到時候他們都會一起到現場，希望可以跟他們分享喜悅。」

傅孟柏新戲《我的莫格利男孩》造型（上），神似木村拓哉（下）。（逆光電影提供）

正在上海拍攝新戲《我的莫格利男孩》的傅孟柏，劇中造型讓人驚呼：「根本是年輕版的木村拓哉」，他表示與有榮焉，「木村是我們的年代最指標的人物之一了，對他非常熟悉，尤其是他戲中的摩托車很帥氣。」他下戲後還不時在社群網站上分享時街拍照，其中2張被粉絲們驚呼有蘇志燮及孔劉的神情，連撞三大男神明星臉，他認為是因拍戲需要忽胖忽瘦，才會像不同人。

傅孟柏的街拍照中無意間露出蘇志燮的神情。（逆光電影提供）

去年拿下金鐘獎迷你劇集視帝，傅孟柏領獎致詞時說到「演員之路才剛開始」，今年就成為金馬準新人，影視雙棲都獲得佳績，熱愛表演的他感性期許自己未來在演出時，都能保持新人的初衷，去體會每個角色的心境，融入每齣故事裡頭。

傅孟柏在《我的莫格利男孩》中飾演博學多聞的專業律師，斯文有禮，但遇到感情卻變成呆萌、癡情又死心眼的可愛暖男，首次挑戰演出律師，他表示這角色講話很咬文嚼字、出口成章，很愛使用成語，他笑說「我花了很多時間把台詞唸順，讓自己融入辯才無礙的角色裡。」

(中時 )