黃安等藝人挺韓國瑜 洪耀福：凸顯他們是同一類的人

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台灣在對岸工作的台灣藝人黃安，最近跳出來挺國民黨候選人韓國瑜；對此，民進黨秘書長洪耀福今表示，韓國瑜代表深藍的意識形態，只是用拼經濟包裝，「黃安這些人本來意識型態就是一樣的人，跟他們同一類，反而讓台灣人民看清楚，韓國瑜代表是一種什麼價值」。

民進黨選對會召集人林錫耀也分析台北市長柯文哲與韓國現象；他說，柯文哲四年前的現象，四年後今天韓國瑜本質上的差異，柯文哲崛起從2014年太陽花事件，反應年輕人不滿現狀、對馬政府傾中不以為然、網路時代來臨，造就柯文哲現象，主要結合力量大家可以剖析。

他說，當初民進黨跟柯合作，是淺藍、年輕人、中間選民等結合，總稱白色力量。但韓國瑜崛起，現象已越來越清楚，一開始以為韓從網路竄起，透過空戰突然變成新的網紅、政治明星，但是韓支持基礎，最強支持力量是深藍。而柯文哲是中間選民加年輕人，民進黨只是柯文哲的基本盤，但是韓國瑜的支持者都是深藍，像韓去哪，八百壯士就跟到哪，反年改是韓最雄厚支持力量，這是民進黨深入觀察的結論。

林錫耀說，韓要拚經濟，對年輕人來說，低薪問題，確實普遍存在，韓用這樣訴求散播給年輕力量；「我們觀測他們場子，平均年齡五十幾歲，這是我們用科學方法偵測，有憑有據，深藍族群為他的動力。」

他指出，國民黨2014到2016，國民黨基本支持者一直尋找救世主，也找到他們的出口，韓國瑜竄起，其他天王就什麼都不是，韓國瑜也有場子不讓些天王去，這些天王只好去找韓不去的場子感受溫暖」。

林錫耀表示，韓是新的網紅、新熱潮，但這是虛幻的，讓人迷惘，藥效退了，就沒了，那天陳其邁一辯論，就完封完勝，韓提出響亮的口號，都經不起檢驗，國民黨救世主借屍還魂，保守威權力量韓還會往紅多久？民進黨對付韓國瑜就是以實克虛、以真克假，希望破除幻想，讓支持者找找到正確一條路。

他也強調，不能否認，確實有蔡英文的賭爛票，有人嫌改革太快、太慢、姿勢不夠優雅、手段不夠溫柔，一經操弄就會成為不滿情緒，被挑起是很自然，執政者要去承擔，民進黨方向是對的，也是一步步往方向在走，不滿情緒者看透本質，還會回心轉意。

(中時 )

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