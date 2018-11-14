台北》姚文智戴汗蒸幕頭巾掃街 太太暖心陪同

2018年11月14日 14:59 中時 郭建伸

姚文智太太潘瓊琪今一路陪同丈夫掃街拜票。（郭建伸攝）

民進黨台北市長候選人姚文智今上午前往太平市場掃街拜票，很少公開露臉的太太潘瓊琪今難得現身，一路陪同姚文智向民眾握手，沿途還不時將手輕放在姚文智背上，展現夫妻間的好感情。姚掃街經過一間賣毛巾的攤販，攤商老闆還特別替姚綁上韓劇中常見的汗蒸幕羊角毛巾，模樣俏皮，有別於平時穿西裝的呆板形象。

台北市長柯文哲近日開始市場掃街行程，姚文智今天也啟動第二輪市場拜票行程，趕緊「陸軍回防」。罕見的是，平時低調的姚太太潘瓊琪，今天也身穿競選潮Ｔ陪同掃街，並一路緊跟姚文智身邊。

潘瓊琪近日首度現身是上月參與政治受難者後援會，由於潘的祖父在白色恐怖時期受難，當時還一度哭紅了眼；日前姚團隊公布「一步之姚」影片時，其中有一幕是潘瓊琪含情脈脈看著姚文智，足見夫妻鶼鰈情深。

媒體今問姚怎麼夫妻會同台掃街？姚文智表示，他一直覺得選舉應該自己打拚，不過他太太之前因為政治受難者邀請出來，也覺得團隊應該加把勁，所以主動說出來幫忙掃街，他非常感謝。

姚也說，太太不一定一起掃街，強調會分進合擊。

媒體好奇當初兩人怎認識？潘瓊琪笑回「今天不要講30年前的事啦」，隨即哈哈大笑，一旁的姚文智也答腔「我兒子都21歲了」。

(中時 )