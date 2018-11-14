安良港大排淤沙嚴重 蔡其昌爭取綠美化改善

2018年11月14日 16:00 中時 王文吉

安良港大排覆滿布袋蓮，護岸也有崩落現象，立法院長蔡其昌爭取綠美化，改造成親水綠廊道。（王文吉攝）

位於台中市梧棲區永安里的安良港大排長期淤沙且覆滿布袋蓮，因護岸雜草叢生並有崩落現象，地方居民憂心危及身家安全。立法院副院長蔡其昌14日邀集相關單位現勘，他要求台中市水利局立即著手規劃改善，水利署第三河川局局長楊人傑也當場承諾全力配合。

蔡其昌14日邀集水利署第三河川局局長楊人傑、台中市水利局副局長馬名謙、梧棲區長柯宏黛、市議員王立任、楊典忠、永安里長陳真龍及永安社區發展協會理事長王雪紅等人現勘安良港大排，並要求即刻進行綠美化改善。

蔡其昌表示，安良港是梧棲很重要的區域排水河道，護岸基礎現況已無法承受極端氣候，他要求市府水利局進行改善，並於明年中提出相關規劃報告，他也承諾將向水利署爭取補助，讓安良港大排成為梧棲區的親水綠廊道。

馬名謙指出，水利工程主要有防洪安全、水質改善、景觀改造等三大原則，安良港大排護岸老舊且人行空間不足，我們將著手進行改造規劃，在防洪安全無虞的條件之下，進行綠美化。楊人傑局長也當場承諾全力配合改善。

永安里長陳真龍表示，安良港大排問題存在多年無法順利解決，感謝蔡其昌副院長及2位議員特別辦理會勘，期盼改造後的安良港大排能夠提供鄰近居民河岸休閒遊憩空間。

(中時 )