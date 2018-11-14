高雄》用希特勒宣傳片配樂 陳其邁陣營回：音控老師自己放的

2018年11月14日 14:48 中時 林宏聰

希特勒。(圖/達志影像)

陳其邁陣營回應造勢音樂。

韓國瑜在旗山造勢活動上帶領群眾高唱軍歌《夜襲》，被綠營罵翻，痛批殺戮、軍國主義，但歌手張懸的哥哥、音樂人焦元溥在臉書上指出，陳其邁在旗山造勢活動上竟放納粹宣傳片配樂，「我知道現在說什麼都會被貼標籤，但既然夜襲與軍歌被仔細檢討，那還是說一句。」陳其邁團隊則表示，韓國瑜親唱有刺激性歌詞的夜襲，而李斯特交響曲是音控老師自己放的，兩方差異很清楚。

陳其邁陣營回應，韓國瑜主委用的音樂，名稱就是「夜襲」，內容包括「刺進敵人的心臟」等刺激性歌詞，而且還親自演唱；我方使用的配樂很多元，其中李斯特的交響曲是音控老師自己放的，而李斯特是1811年的人，兩方差異非常清楚。

陳陣營表示，歡迎大家18日來參加我們的岡山晚會，我們會播放李斯特的《愛之夢》給大家聽。

焦元溥13日深夜在臉書上貼文表示，看到電視節目上播出陳其邁造勢晚會，邱議瑩賣力大喊「感謝大家留下來」的畫面，場子配樂旋律是李斯特交響詩《前奏曲》的片段，是納粹宣傳影片中希特勒的進場音樂。

他說，既然夜襲與軍歌被檢討，還是建議，最好避免在如此場合使用同一段音樂。

陳其邁陣營近來獲得不少文化人力挺，對音樂代表的意義應該相當熟悉，但焦元溥指出造勢場合使用納粹宣傳片配樂後，有網友留言「用這配樂的人可能沒這素養，也許還沾沾自喜選用了不錯的配樂」、焦元溥則回覆說「李斯特是無辜的」、「但有那麼多音樂可用，偏偏選一模一樣的段落來用，也是很妙」。

(中時 )