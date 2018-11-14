「阿母，我是不是親生的？」糊塗媽1天丟包女兒2次

年輕媽媽手牽一童，後頭再揹一童，焦急到警察局找遺失的女兒。（馮惠宜翻攝）

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這起粗心媽媽兩次將女兒差點搞丟的意外，就發生在太平這家郵局前。（馮惠宜翻攝）

台中市太平區一名年輕媽媽13日騎機車帶著3名年幼子女上街購物，先是讓4歲女兒獨自趴在機車睡覺，經警方帶回女童，媽媽到派出所領回來，沒想到騎噗噗回家，又發現4歲女兒未上車，幸好熱心路人又將她帶回警局，粗心媽媽兩度遺忘女童行徑，讓警方哭笑不得，經查證未有家暴或遺棄孩童紀錄，但也報請社會局了解。

警方了解，這名年輕媽媽13日下午帶3名年幼子女上街，機車停在太平中山路宜欣郵局前，有路人發現其4歲女童趴在機車上睡覺，警方獲報到場將女童帶回派出所，過了一會兒，粗心的媽媽著急跑進派出所報案，才發現女兒已經在派出所，開心地直呼「好家在」，警員也提醒媽媽以後一定要看好孩子，以免發生意外。

沒想到過了一會兒，又有民眾跑進郵局反映，這名媽媽竟然將女童留在路旁就騎車走了，郵局人員先安置小女童，等了約40分鐘都不見媽媽出現，只好報警，請警方將女童帶回派出所，過了一會兒，女童的媽媽就到派出所找女兒。

台中市新平派出所所長廖文雄表示，女童母親聲稱是顧了小的忘了大的，一時疏忽，沒有注意到坐在後座的大女兒沒有上車，就將機車騎走，騎到一半才發現，趕緊回頭尋找，卻都找不到，才趕緊到派出所報案。

警方調查發現，粗心媽媽家境小康，沒有家暴或遺棄孩童的記錄或跡象，除了提醒她要隨時注意孩子的動向外，也將通報社會局了解。

(中時 )

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