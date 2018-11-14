南科擴廠 環團要求興達煤電機先改燃氣

環保署召開環評大會確認專案小組建議通過的南科擴廠案，環團要求興達電廠燃煤機組應先改為燃氣，以減低空汙。（廖德修攝）

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環保署今（14）日下午舉行環評大會，審查台南科學園區擴廠案，這牽涉到台積電3奈米廠6000億元的投資計劃，8月15日專案小組第1次審查就建議通過，送環評大會確認。但南部環保團體對此頗有疑慮，認為台積電各廠所用電力都來自高雄興達電廠，應先淘汰燃煤機組，改為燃氣才能減少空汙。且專案小組只審查一次就通過未免草率，有放水之嫌應該重審。

南部反空汙大聯盟總召集人陳椒華教授表示，目前台積電5奈米廠正在興建中，未來營運所需發電量為75萬千瓦（750MW），3奈米廠擴增案所需發電量達88萬千瓦（880MW），兩者相加幾乎就等於興達電廠4座燃機組的發電量。由於2022年奈米廠才會陸續投入生產，台電應該趕快把老舊的燃煤機組除役淘汰，原地改建為燃氣機組，才能減低南部的空汙。

陳椒華又說，環團並不反對經濟開發，但3奈米廠除了高耗能、高耗電，開發單位也沒有交代生產原料與汙染物種類，以及汙染物申報量及擴廠後的汙染量，如此一來便無法計算風險，應該退回專案小組重新審查，把這些疑點一一釐清。

另外，環團認為，南科已運作20年，對環境與民眾的影響如何？應該進行流行病學調查及總量健康風險評估（必須加上鄰近的樹谷工業區汙染）。而且全球氣候變遷劇烈，去年鄰近的曾文水庫就曾經乾涸見底，科技部與經濟部工業局應該進行中南部產業結構的政策環評，徹底檢討環境與經濟之間的平衡關係，否則不斷擴廠將會破壞南部的環境。

(中時 )

環保團體要求南科擴廠前 興達燃… 呼吸像悶著棉被 肺阻塞年奪5千國…

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