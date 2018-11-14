雲林》斗六市長公辦政見發表 三人都提空汙解決方案

斗六市長政見發表會舉行前，三名候選人左起林聖爵、林慧如、陳明章一同合影。（周麗蘭攝）

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三名候選人陳明章、林慧如、林聖爵（前排左起）都提早等候，有君子風度。
林聖爵有30多名支持者攜帶看版到場助陣，觀眾席次有不少人。（周麗蘭攝）
國民黨的林聖爵發表政見時，已發表結束的民進黨林慧如還坐著聆聽。（周麗蘭攝）

斗六市長選舉14日首場政見發表會，三強鼎立的無黨候選人陳明章、民進黨林慧如、國民黨林聖爵都準時出席，三人保持風度，沒有出現攻擊言論，三人都提及斗六空汙問題，各提解決方案。

林聖爵有30多名支持者攜帶看版到場助陣，陳明章、林慧如較少，抽籤決定發言順序，陳明章第一、林慧如次之、林聖爵第三。登記參選後就未出現過的候選人黃劭偉依舊神隱未出席。

陳明章發表政見指出，公共托育幼兒園應增加；農業廢棄物由公所統一處理；舊果菜市場出售，另覓土地成立全新果菜市場，不要再遠道去西螺；爭取六輕的空汙回饋金對市民做健康檢查；實施參與式預算，平衡各區發展。

林慧如則提出，如果她有機會當選會讓認真做事的人被看見，公所有好的服務是最重要的；斗六環境應再乾淨一點，生活舒適也可發展觀光；斗六空氣品質差，她已向中興大學教授請益，未來成立監控小組追蹤汙染源；國小閒置空間全面作為附設幼兒園；各里成立公共書房讓孩子愛讀書；公所媒合企業發展各校特色教學。

林聖爵提出，若他上任一定照顧全市1540名環保志工福利；斗六垃圾將用人工MBT分類，資源回收變賣所得回歸39里環保志工隊；成立公園巡查小組、路容專責隊；以中央廚房改善65歲以上社區供餐、長青食堂公所與縣府對等補貼；強力取締空汙，成立空汙監督小組。

陳明章發言結束離去，林慧如發言後留下聆聽林聖爵政見，林聖爵發表完後向林慧如握手致意。

(中時 )

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