呼吸像悶著棉被 肺阻塞年奪5千國人性命

2018年11月14日 14:54 中時 林周義

肺阻塞是我國十大死因第7位，每年平均奪走5000國人的性命。氣喘病史、吸菸及高度職業污染工作者，該疾病的高風險族群。患者常有咳嗽、氣喘、胸悶、有痰等症狀，卻誤以為是感冒而掉以輕心。曾有礦工形容自己，呼吸像悶著棉被，胸悶且無法吸到大量空氣。

肺阻塞好發於氣喘病史、吸菸及高度職業污染工作者。國健署慢性疾病防治組組長賈淑麗表示，氣喘患者的支氣管較易痙攣，比一般人更易阻塞；高度職業污染如礦業工人，肺部容易被細小粉塵侵入；吸菸者則是因焦油進入肺部，導致肺泡無法正常充氣。

曾是25年老菸槍的藝人沈玉琳，在女兒出生後決心戒菸，期盼妻女健康，自己也能長久陪伴家人，2015年戒菸成功。現在的他表示，「活力明顯變好，還可以遠離肺阻塞威脅，摸蛤兼洗褲，很划算！」。

羅東博愛醫院醫療副院長兼內科主任醫師邱國欽表示，患者在初期會出現咳嗽、痰多、胸悶等症狀；中期則有哮鳴、喘、活動困難的狀況；晚期則會呼吸困難，甚至因肺活量不足，難以下床，也可能併發肺炎或肺癌。每年因急性肺阻塞入院的病患，死亡率約2%。

高雄長庚醫院副院長、台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長林孟志表示，40歲以上的肺阻塞患者約64萬人，接受治療者僅有24萬人。他呼籲民眾，若出現咳嗽、氣喘、胸悶、痰多的症狀，且持續兩周以上，就應就醫進行肺功能檢測。

政府在去年推出「肺阻塞醫療給付改善方案」，透過轉診、轉檢制度，整合不同層級的醫療機構，並建立以病人為中心的共同照護模式。邱國欽表示，患者前往胸腔科就診時，若該機構有和健保署合作，將提供全額給付。另提供正確用藥資訊、定期肺功能檢查、病情追蹤、復原運動等服務。

(中時 )