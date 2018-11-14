是元介《握三下，我愛你》享齊之人之福 「如果是我一定會搞砸」

2018年11月14日 14:53 時報周刊 張毓琪

中視電視電影《握三下，我愛你》昨(11/13)舉辦殺青宴，演員楊丞琳和是元介都親自到場，黃姵嘉則因腸胃型感冒太嚴重而臨時無法出席。三人拍攝這部戲，雖然時間短暫，卻都深刻難忘。

楊丞琳詮釋的劉立立導演，是瓊瑤的御用導演，她覺得兩人在個性上有相似之處，「劉導的某一種霸氣、中性，其實我骨子裡是有的。」至於感情觀，「我覺得我個人感情面不是那麼像劉導，我是比較提得起放得下的人。但我覺得她是個對感情非常死心眼的一個人。」

楊丞琳為這齣戲下了許多功夫，「這部戲沒有簡單的地方。最難的是因為劉立立導演本身的資訊太少，即使可以接觸到曾與她共事過的人，但不代表那些人懂她的感情觀。」所以拿到劇本後，楊丞琳反覆去分析角色背後的心理和情感，「我必須從字裡行間去察覺，推測她可能從何時愛上董今狐。我必須像一個分析師去分析她的一切。」強調沒有人能知道劉導實際上自始至終的感覺，「加上她感情上是如此，工作上又是另一種性格，要做的功課必須很飽滿。」

有一場戲是劉立立和董金狐之間有肢體衝突，楊丞琳覺得那是很虐心的一場戲，她描述著當時拍攝的心情，「是一種只要我恨你、很氣你，我就可以放掉你。就算輸給王玫我也認了！」其中有很多層面：「她（劉立立）只能用憤怒與恨去抵抗自己對他的愛。她怪對方，但更怪她自己。我想她最恨最氣的人都是她自己吧。」

對戲的是元介也對這場戲很深刻，「那一場戲，我們都可以看到愛與恨會在那瞬間，在臉上表現出來。」接下董今狐這角色，讓是元介一度糾結在「愛情忠誠」的矛盾點，「一直覺得這男人怎麼可以同時愛兩個人，我內心是有很多的問號，後來才慢慢能理解與釋懷。」

拍完後更讓他有所感觸，覺得這故事不只是在探討一夫二妻這件事，而是有更廣泛無限的愛在其中。面對如果換成是自己面臨這樣的情況又會如何，「我覺得我會搞砸耶！我會搞得兩頭空。」所以藉由演戲，他才得以經歷這樣的境遇，他拍完最後一場戲時，是元介發自內心地合掌並對著天拜拜，感謝董今狐在拍攝期間給他某種力量。是元介和楊丞琳事隔7、8年再度合作，雖然這幾年沒特別聯繫，但一到片場兩人卻依舊熟悉，一拍即合。所以彼此也都很期待看到成品。

中視電視電影《握三下，我愛你》劇本源自作家瓊瑤筆下的一篇散文所改編，內容描寫兩位導演劉立立和董今狐與元配王玫三人之間的愛情與其家庭故事，並由名導周美玲擔任編劇及執導。預計明年在中視頻道播出。

(時報周刊)